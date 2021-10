Суточную дозу витамина C нужно увеличить в два раза

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Рекомендуемый ныне уровень ежедневно получаемого витамина C был определён ещё во время Второй Мировой войны, когда человечество боролось с рахитом. Тогда он не был направлен на максимальное укрепление здоровья в целом и являлся заниженным.Учёные утверждают, что рекомендованный суточный уровень витамина C должен быть увеличен в два раза. Нынешний уровень был определен во время Второй Мировой войны, когда человечество сражалось с рахитом среди детей. И до сих пор он не изменялся. Еще в 1944 году появилась рекомендация о том, что человек должен получать 45 мг витамина C в день. В некоторых странах вроде Великобритании эта доза и вовсе составляет 40 мг.И вот теперь новое исследование показало, что данная рекомендация является крайне заниженной. Она рождалась в тот момент, когда доступ большинства жителей нашей планеты к пищевым ресурсам был ограниченным, во многих странах существовала карточная система, и ученые определяли этот показатель по минимуму. А значит, он вовсе не являлся оптимальным. Теперь же исследователи из Университета Вашингтона пересмотрели данную рекомендацию, изначально направленную на профилактику рахита среди детей. Они выявили новый суточный показатель, и он направлен уже на максимальное укрепление здоровья в целом.Утверждается, что тогдашнюю цифру нужно увеличить в два раза до 80-85 мг витамина C. Что до рекомендации 1944 года, то она вообще базировалась на исследовании с участием всего 20 добровольцев, которые отказались служить в армии. Им давали различные дозировки витамина C, который помогает организму производить коллаген. А затем следили за тем, как быстро заживают у них раны и рубцовая ткань.