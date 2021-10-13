Почему слезятся глаза и что с этим делать

Слёзы вырабатываются в специальных железах, расположенных под бровью. Эта жидкость выделяется постоянно: она очищает и увлажняет глаза, когда человек моргает. Затем через протоки во внутренних уголках она выводится через носослёзный канал в носовую полость, а дальше — в глотку.В норме железы выделяют от 0,75 до 1,1 миллилитра слёз ежедневно. Когда жидкости становится слишком много, возникает слезотечение. Чаще всего это происходит из?за переживаемых эмоций. Но глаза могут слезиться и по другим причинам — от безопасных до требующих срочной медицинской помощи. Вот самые распространённые.1. Погодные условияЯркое солнце, холодный воздух, ветер могут вызывать рефлекторное слезотечение. Другие симптомы при этом не появятся.Что делатьНичего. Все придёт в норму, когда глаза не будет раздражать яркий свет или другие погодные факторы.2. Дым или смогХимические вещества, присутствующие в воздухе, тоже иногда раздражают глаза. У некоторых людей при этом возникают слезотечение, жжение, дискомфорт.Что делатьМожно промыть глаза чистой водой, если дым очень едкий. Также стоит попытаться как можно скорее оказаться на свежем воздухе. Но специальная помощь не понадобится.3. ЛукКогда приходится его резать, овощ выделяет газ, который сильно раздражает слизистую оболочку глаз. В результате они начинают слезиться.Что делатьНужно промыть глаза проточной прохладной водой. А чтобы лук больше не вызывал слёз во время готовки, воспользуйтесь одним из советов:Держите лицо как можно дальше от стола с луком, чтобы пары газа не поднимались прямо в глаза.Не режьте овощ в месте, близком к корням. Там скапливается больше всего химического вещества, провоцирующего раздражение.Используйте острый нож. Он не так сильно повреждает клетки лука, а значит, и газа выделится меньше.Предварительно замочите овощ на 30 минут в холодной воде. Или смачивайте его во время нарезки.Откройте рядом кран с холодной водой.Наденьте защитные очки.Включите заранее вытяжку. Это поможет улучшить вентиляцию.4. Резкие запахиСлишком сильный аромат духов или хлорки тоже способен раздражать глаза и вызывать слезотечение.Что делатьПроветрите помещение. Когда действие раздражителя прекратится, глаза тоже перестанут слезиться.5. ЗевотаКогда человек сильно зевает, глаза могут заслезиться от напряжения.Что делатьОбычно ничего. Но иногда слишком частая и сильная зевота является симптомом опасного заболевания. Например, опухоли мозга, инсульта или рассеянного склероза. Если постоянно хочется зевать, стоит обратиться к терапевту или неврологу и пройти обследование.6. РвотаОна тоже может вызвать рефлекторное слезотечение.Что делатьНужно искать и устранять причину рвоты. Тогда и глаза перестанут слезиться.7. АллергияОна может возникать при контакте с шерстью животных, пыльцой растений, пылевыми клещами или плесенью. При этом кроме слезотечения появляются такие симптомы:насморк и заложенность носа;покраснение глаз (конъюнктивит);чихание;кашель;зуд в носу;отёк и посинение кожи под глазами;жидкие выделения из носа;усталость.Что делатьЕсли человек знает, что у него аллергия, он может принять привычное антигистаминное средство. Симптомы, в том числе и слезотечение, исчезнут.Тем, кто столкнулся с такими проявлениями впервые, лучше обратиться к терапевту. Врач подберёт подходящее лекарство, а после улучшения состояния направит к аллергологу. Специалист предложит провести тест на аллергены и выяснить, что именно заставляет глаза слезиться.8. Травма глаза или инородное телоСлезотечение может начаться рефлекторно — чтобы очистить глаза, если в них попадёт пыль, песок или другой мусор. Такая же реакция возникнет, если, например, поцарапать глаз, ткнуть в него пальцем или тупым предметом. Как правило, это сопровождается неприятными ощущениями, болью или жжением.Что делатьЕсли в глаз попал мелкий мусор, специалисты авторитетной медицинской организации Mayo Clinic советуют вымыть руки и оказать себе первую помощь одним из способов:Промыть глаза слабой струёй тёплой воды.Набрать полный стакан тёплой воды. Окунуть в неё глаз, наклонив голову, и поморгать.Стать под душ и направить струю воды на лоб, при этом веко нужно держать открытым.Тем, кто носит контактные линзы, стоит снять их перед промыванием глаз. Иногда инородное тело пристаёт к нижнему краю линзы.Чтобы помочь другому человеку, усадите его в освещённом месте, оттяните веко и тщательно осмотрите пострадавший орган. Если мусор плавает на поверхности в слёзной плёнке, можно попытаться смыть его при помощи пипетки с чистой водой. Или просто прочистить глаза под струёй тёплой воды.Если же это не помогло или инородное тело торчит из глаза, ухудшилось зрение либо неприятные симптомы сохраняются больше суток, стоит обратиться к офтальмологу.При травме, скорее всего, промывание не понадобится. Но если глаз продолжает болеть и слезиться в течение нескольких часов, необходим осмотр врача.9. Воспаление или инфекцияИз?за вирусов, бактерий, действия химических веществ глаза могут воспаляться. Это признак одного из следующих заболеваний:Конъюнктивит. Это воспаление оболочки, покрывающей белок и внутреннюю часть века. При этой патологии возникают зуд, покраснение, ощущение песка в глазу и часто гнойные выделения.Блефарит. Это воспаление век. Оно развивается при закупорке сальных желёз у основания ресниц из?за себорейного дерматита, микроскопических клещей или других причин. При этом веки становятся отёчными, зудят, шелушатся, глаза краснеют и человека беспокоит ощущение инородного тела. Иногда на ресницах собираются выделения.Кератит. Так называют воспаление роговой оболочки глаза. Причина — инфекции или травмы. Глаза при этом краснеют и болят, веки очень тяжело открывать. Может появляться светобоязнь или ухудшаться зрение.Трахома. Специфическое воспаление глаз, которое вызывают хламидии. Сопровождается покраснением, зудом и болью, вытекающим гноем. А позже человек может и вовсе потерять зрение.Что делатьСтоит обратиться к офтальмологу, чтобы он назначил подходящее лечение. Это могут быть капли или мази с антибиотиками, гормонами и даже иммуностимуляторы. В тяжёлых случаях используют антибактериальные средства в таблетках. Также на поздних стадиях трахомы делают операцию, при кератите — пересадку роговицы.10. Заблокирован слёзный протокЧаще всего это происходит у новорождённых, когда ещё не развита система протоков, а также у пожилых людей — из?за возрастного сужения слёзного канала. В остальных случаях блокировка возникает при воспалении, травме глаза, расположенной рядом опухоли. Кроме того, к закупорке могут приводить капли от глаукомы, химио- или лучевая терапия.При этом глаз не только слезится, но и краснеет, во внутреннем уголке возникает болезненная припухлость, выделяется слизь или гной, а зрение становится затуманенным. Иногда один из симптомов — постоянные инфекции глаза.Что делатьНеобходимо обратиться к офтальмологу. Способ лечения зависит от причины проблемы.Антибиотики. Если виновата микробная инфекция, врач назначит капли или таблетки.Массаж уголков глаз. Его иногда назначают маленьким детям и тем, у кого закупорка возникла из?за травмы.Зондирование. Специальным инструментом медик расширит проток и введёт в него зонд, чтобы промыть канал.Стентирование. Во время операции в проток устанавливают силиконовую трубку для оттока слёз. Её удалят через 3 месяца.Баллонный катетер. Это трубка, которую вводят в проток, а затем раздувают, чтобы убрать препятствие в канале.Дакриоцисториностомия. Так называют операцию, во время которой создают новый проток и восстанавливают отток слёз.11. Синдром сухого глазаОн возникает из?за недостаточной выработки или повышенного испарения слёз. Поэтому для увлажнения глаз слёзные железы начинают работать активнее. Параллельно появляются и другие симптомы. Человека беспокоит ощущение инородного тела, сухость и жжение в глазах, они краснеют или становятся чувствительными к свету. Иногда выделяется жидкая слизь, а зрение мутнеет. Кроме того, могут возникнуть проблемы с использованием контактных линз или вождением машины в темноте.У синдрома сухого глаза много причин:Снижение выработки слёз в результате естественного старения.Некоторые заболевания, например синдром Шегрена, ревматоидный артрит, склеродермия, саркоидоз, болезни щитовидной железы.Недостаток витамина А.Приём антидепрессантов, антигистаминных и противозачаточных средств, гормонов, препаратов от повышенного давления, прыщей и болезни Паркинсона.Снижение чувствительности роговичного нерва из?за использования контактных линз или после операции.Редкое моргание при вождении машины, работе за компьютером.Задний блефарит — воспаление внутренней части век.Влияние ветра, дыма или сухого воздуха.Реакция на консерванты в каплях для глаз.Что делатьПри синдроме сухого глаза нужно обратиться к офтальмологу, чтобы он назначил подходящее лечение. В зависимости от причины это могут быть:Противовоспалительные капли.Антибиотики.Искусственные слёзы.Таблетки, стимулирующие выработку слёз.Капли из собственной сыворотки крови пациента.Закупорка слёзных каналов при помощи съёмных заглушек из силикона или метода прижигания.Специальные контактные линзы для удержания влаги.Массаж или светотерапия области слёзных желёз, тёплые компрессы.12. ЭктропионТак называется состояние, при котором веко выворачивается наружу, поэтому его внутренняя часть приоткрывается и легко раздражается. Это приводит к сухости глаз, слезотечению и чувствительности к свету. Эктропион обычно бывает на нижнем веке и может возникнуть по таким причинам:Слабость лицевых мышц. Часто это происходит из?за старения организма.Паралич лицевого нерва. При параличе Белла и некоторых опухолях поражаются лицевые нервы, из?за чего мышцы под глазами теряют тонус и отвисают вместе с веком.Шрамы на лице. После ожога или сильной травмы иногда формируются глубокие рубцы, оттягивающие веко вниз.Новообразования на веке. Они могут механически выворачивать кожу под глазом.Генетические дефекты. Часто эктропион развивается с рождения при синдроме Дауна.Что делатьТут поможет только операция. Врач удалит складку, чтобы веко плотно прилегало к глазу. А если причина в формировании рубца, то понадобится пересадка кожи.13. ЭнтропионЭто состояние, при котором веко, наоборот, заворачивается внутрь. В итоге ресницы трутся о белки глаз, вызывая дискомфорт, раздражение, а глаза при этом слезятся. Энтропион бывает врождённым, но может возникнуть и в результате травмы, инфекции, воспаления или мышечной слабости из?за старения.Что делатьОбратиться к офтальмологу. Врач может предложить такие варианты лечения:Мягкие контактные линзы для защиты глаз.Уколы ботокса. Помогают расслабить мышцы нижнего века.Наложение специальных выворачивающих швов.Фиксация века прозрачным медицинским скотчем.Операция, во время которой удаляют часть кожи века или рубцы.14. Гранулематоз ВегенераЭто заболевание, при котором по неизвестной причине активируется иммунная система, воспаляются сосуды в глазах, носовых пазухах, лёгких и почках. Кроме слезотечения, возникают такие симптомы:гнойные выделения из носа;кашель, иногда с кровавой мокротой;одышка или хрипы;повышенная температура тела;усталость;боли в суставах;онемение конечностей;снижение веса;кровь в моче;язвы, синяки, сыпь на коже;покраснение, жжение или боль в глазах;воспаление ушей и проблемы со слухом.Что делатьПосетить офтальмолога. Хотя эффективного средства от гранулематоза нет, можно уменьшить симптомы. Для этого назначают кортикостероиды и цитостатики, подавляющие иммунную систему.15. Синдром Стивенса — ДжонсонаЭто редкая болезнь кожи и слизистых оболочек, в том числе глаз, которая возникает как реакция на лекарство. Чаще всего патологию вызывают безрецептурные обезболивающие, антибиотики, противосудорожные или препараты от подагры. Синдром Стивенса — Джонсона проявляется так:высокая температура;слезотечение;боль в горле;усталость;жар в глазах;боль в коже по всему телу;красная или пурпурная сыпь;волдыри на коже, слизистой оболочке рта, носа, глаз или половых органов;шелушение эпидермиса после волдырей.Что делатьСрочно вызвать скорую помощь, особенно если симптомы наблюдаются у ребёнка. Пациенту назначают препараты для уменьшения проявлений. Обычно это кортикостероиды, обезболивающие, при необходимости — антибиотики. Обязательно с помощью капельниц восстанавливают баланс жидкости и питательных веществ, так как человек теряет много воды через кожу. На раны могут накладывать охлаждающие компрессы и лечебные повязки.