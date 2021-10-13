Названы основные причины низкой эффективности вакцин

Распространение Дельта-штамма коронавируса и отказ от социального дистанцирования стали основными причинами снижения эффективности вакцин от коронавируса. В Нью-Йорке подсчитали, что в течение лета этот показатель опустился на 25%.Учёные из разных стран мира пытаются ответить на вопросы миллионов людей, которые не понимают, почему обещанной эффективности вакцин от коронавируса не наблюдается. Ещё в конце прошлого года нам обещали, что созданные препараты защищают от заражения на 91-97%. Однако после того, как весь Израиль вакцинировался от коронавируса, эта страна неожиданно стала мировым лидером по количеству заражений COVID-19 на душу населения. То же самое произошло из Великобритании, где в короткий срок вакцины получили свыше 80% взрослого населения.Вакцинные скептики начали даже вести речь о том, что якобы с помощью вакцин мир и заражают коронавирусом. Естественно, что это не так. И вот сейчас исследователи из Департамента здравоохранения Нью-Йорка на основе разных баз данных оценили эффективность вакцинации во время вспышки из-за Дельта-штамма. Именно этот «индийский» вариант, а также крайне низкая социальная ответственность людей может объяснить, почему в течение лета эффективность вакцин снизилась на 25%, как минимум. Это статистика по жителям именно Нью-Йорка.Во многих других странах мира отмечают схожие проблемы, вакцины становятся всё менее эффективными в деле защиты от заражений. К сожалению, вакцинированные люди перестают носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а в некоторых странах этого уже и не требуют. В итоге заболеваемость снова растет, а вакцины не выполняют изначальной задачи. Однако даже при таком варианте событий полностью привитые люди в десятки раз реже заболевают коронавирусом в тяжелой форме и умирают из-за него. Более 95% пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации их Нью-Йорка, это невакцинированные, или те, кто не успел закончить вакцинацию.