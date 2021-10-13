Специалисты перечислили самые опасные вирусы 21 века

Двадцать первый век длится пока только пару десятков лет, но человечество уже столкнулось с несколькими новыми вирусами, которые поставили под угрозу благополучие всей нашей цивилизации. А ведь существуют и старые вирусы, которые докучали человечеству с незапамятных времен и никуда не делись в 21 веке.

В начале текущего столетия мир потрясли сообщения о ближневосточном респираторном синдроме, который по итогам относительно небольшой вспышки унес 850 жизней. К счастью, со вспышкой инфекционного заболеваний удалось совладать, поэтому пандемия не запустилась.

Была еще эпидемия тяжелого острого респираторного синдрома, у которого, кстати, множество сходств с бушующим сегодня коронавирусом. В свое время тяжелый острый респираторный синдром распространился по четырем азиатским государствам, однако эпидемию все-таки подавили.

Вирус Эбола был открыт еще в семидесятых годах прошлого века, но с тех пор он становится лишь все более серьезной проблемой. Смертность от заболевания — примерно пятьдесят процентов, что очень и очень много.

Никуда не девается ВИЧ, который досаждает человечеству уже несколько десятилетий. Есть некоторые надежды на скорое появление вакцин от вируса иммунодефицита человека, но загадывать пока что рано. И не будем забывать о гриппе, который, кажется, отошел на второй план с появлением коронавируса, но на самом деле продолжает быть значительной проблемой.
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https://planet-today.ru - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни

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