Чем отличается хандра от депрессии, и когда нужно срочно обращаться к врачу

Осень, слякоть, сырость, вечера всё темнее, на улице всё холоднее. Настроение упадническое? Да ещё и летом не сходили в отпуск, не запаслись солнечной энергией на зиму? Что это? Осеняя хандра или признаки начинающейся депрессии?Сегодня мы разберёмся, чем простое нежелание что-то делать, плохое настроение, хандра, отличаются от серьёзнейшего заболевания — депрессии. И при каких признаках лучше не пытаться заниматься самолечением, а обращаться к врачу.Чем хандра отличается от депрессииХандра: «что-то приуныл»Депрессия — это медицинский термин. Проблема в том, что мы часто употребляем его совсем не в тех случаях, когда необходимо. Погода плохая стоит неделю подряд, кто-то жалуется — депрессия началась. На работе проблемы — ой, такой депрессняк. В семье разлад — кажется у меня депрессия. Из-за расхожего употребления термина, многие считают, что депрессия — это не болезнь, а банальная лень, нытьё, ну, или на худой конец — сезонный упадок сил. И, порой, «подбадривают» страдающего от заболевания человека словами, типа, «соберись, тряпка!». Не понимая, что в данном случае уже пора идти к врачам и просить о помощи...Однако если вы, несмотря на мрачное, подавленное состояние, меланхолию, плаксивость, нежелание вставать по утрам, находите в себе силы сделать на работе недельный отчёт, то это — вряд ли депрессия. Или, сцепив зубы, идёте в спортивный зал (оплачено же). Или, в десятый раз, сладко рыдаете на диване под любимый сериал, заедая грусть-тоску печеньками и шоколадками... То, скорее всего, у вас — обычная сезонная хандра.Депрессия — иное состояние. Преобразовать его в творчество, физические нагрузки, интеллектуальный или физический труд, к сожалению, практически невозможно. Нужна помощь врача. Итак, если у вашей «хандры» нет видимых причин, ваше состояние длится от двух недель и дольше — есть повод насторожиться.Какими бывают депрессииОни делятся на несколько видов: реактивная, эндогенная, дистимия (хроническое невротическое расстройство), послеродовая депрессия. Чаще всего встречаются первые два вида.Первая, реактивная, возникает на фоне очевидных стрессов и психологических травм, как реакция на негативное событие. Смерть близкого человека, расставание с любимым, увольнение, даже переезд в другой город или страну, может запустить этот процесс. В этом случае причина состояния человека понятна. И если даже сам человек не понимает, что с ним происходит, но дело заходит слишком далеко, близкие могут вовремя поймать фазу заболевания, при которой точно требуется обращение к врачу.Второй вид — эндогенная депрессия, часто возникает на фоне внешнего благополучия. Часто этот вид депрессии переносится тяжелее, потому что человеку, страдающему ею, сложно объяснить окружающим, да и себе самим, что с ними происходит. Эндогенную депрессию чаще всего вызывают внутренние, биохимические причины. По самой распространённой теории, это обычно происходит от дефицита серотонина, дофамина и норадреналина. Есть предположение, что подобную предрасположенность можно унаследовать генетически. Ещё дефицит этих веществ возникает при употреблении наркотиков и алкоголя. И да, кстати, алкоголь именно при депрессивных состояниях — плохая идея. Потому что он сам по себе — депрессант.Симптомы депрессииКлассическая триадаПрофессиональный врач (психотерапевт или психиатр), ставит диагноз, когда у пациента наблюдаются признаки классической депрессивной триады. Это — снижение настроения, мыслительная заторможенность и двигательная заторможенность. При тяжёлых депрессиях мыслительная и двигательная заторможенность доходит до того, что люди могут целыми днями лежать в постели, глядя в потолок. Или совершенно перестают следить за своим внешним видом и соблюдать гигиену. Есть и другие симптомы, которые тоже относятся к депрессивным.Ангедония — отсутствие радостиЭто один из ведущих признаков депрессии. Человек теряет способность получать удовольствие от жизни. Не радует любимая еда, подарки и покупки, общение с друзьями и близкими вызывает тягостные ощущения и желание уединиться. Даже долгожданное, желанное путешествие вызывает только вопросы: «а зачем куда-то ехать, это же столько проблем?».БессонницаНарушения сна — классический признак депрессии. Человек либо не может заснуть до 4 утра, либо, напротив, просыпается в 2-3 часа ночи и не может потом заснуть. А утром не может встать с постели. Во-первых — не выспался. Во-вторых — не хочется.Снижение полового влеченияУ человека, находящегося в депрессии, либидо стремится к нулю. Секс для него часто слишком энергозатратен, а временами — неприятен. Порой, даже то, что раньше возбуждало, может не вызывать желания.Снижение самооценкиЧаще всего человек в депрессии настолько «проваливается» в себя, что начинает находить в себе массу недостатков. Винить себя во всём, разочаровываться в своей внешности, ощущать себя никому не нужным и никчемным...Ощущение собственного бессилияЧеловек начинает ощущать свою беспомощность и неспособность что-либо изменить в своей жизни. Такое часто бывает при реактивной депрессии, когда человек оказывается в безвыходной ситуации или, в связи со своим состоянием, категорически не хочет видеть выход.Панические атаки и приступы гневаЕсть ещё, очень неприятные проявления, которые случаются при депрессии. Не у всех конечно, но вам стоит знать, что они сопровождают это состояние. Это панические атаки и эпизодические вспышки крайнего раздражения, гнева, неконтролируемой агрессии, которые не свойственны характеру человека. Справиться с ними отдельно — без лечения самой депрессии, сложно. Зато при лечении депрессии такие приступы полностью прекращаются.Тупая боль в грудиА это физическая составляющая депрессивного состояния, и ещё один из признаков — обширная тупая боль в груди. Человек ощущает себя, как будто его ударили в эту область чем-то тяжёлым. Помните словосочетание «камень на груди»? Так вот, он — про депрессивные состояния.Психосоматические симптомыПсихосоматические симптомы у депрессии тоже есть. Часто это запоры кишечника, головные боли, артериальная гипертензия, сухость слизистых оболочек. По последнему симптому, человека, страдающего депрессией и можно отличить от человека, испытывающего хандру. Если человеку ужасно плохо, но он при этом не может плакать — высока вероятность депрессивного состояния.Как помочь человеку в депрессииЗапомните все эти признаки и если вы заметили их у себя или у своих близких, ни в коем случае не пытайтесь «подбодрить» человека методом «волшебного пенделя» или, тем более, осуждать его. Или себя.Депрессия — это всегда интенсивное переживание страдания, человек может испытывать сильнейшую душевную боль, оставаясь внешне улыбчивым и благополучным. Даже когда человеку кажется, что ему «всё равно», какая-то часть его души страдает.Запомните, что диагноз «депрессия» никто не может поставить себе сам, это может сделать только психотерапевт или психиатр. Депрессия, это очень опасное психологическое состояние, оно может привести к серьёзным заболеваниям и даже к суициду. Поэтому, если у вас или у ваших близких появились подобные симптомы и признаки, пожалуйста, обратитесь к профессионалам.