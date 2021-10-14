Ученые объяснили, чем опасно постоянное ношение наушников

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Не стоит постоянно использовать наушники-"вкладыши".Наушники – одни из самых распространенных аксессуаров современности. Люди используют наушники практически везде: дома, на работе или в дороге. Но наушники могут нести опасность для здоровья, сообщили технические эксперты.Чрезмерное использование наушников-«вкладышей» может привести к накоплению серы в ушах.Эксперты опасаются, что постоянная работа в наушниках нарушает внутренние процессы и повреждает ушное отверстие.Когда мы вкладываем наушники, они сжимают область, которая отвечает за выход ушной серы. Они перекрывают естественные пути эвакуации, сжимают их и поддерживают теплую среду, которая препятствует высыханию воска и вызывает проблемы,– рассказал исследователь Кристиан Моро из университета Бонда.По словам ученого, избыток ушной серы может вызвать проблемы со слухом вместе с другими симптомами – болью и головокружением.Чем лучше наушники – тем труднее от них отказатьсяЭксперт по технике Стив Саммартини утверждает, что компании производят все более комфортную продукцию, поэтому люди могут даже не замечать, что наушники наносят вред организму.Технологии стали дополнением к нашему телу, поэтому мы даже не осознаем их роль. Компании разрабатывают продукты, от которых мы намеренно зависимые, чтобы они могли максимизировать свою прибыль,– рассказал Саммартини.Доктор Моро отмечает, что ограничение использования наушников минимизирует риски для здоровья.Регулярно надо себе напоминать, что, возможно, пришло время отдохнуть от наушников,– сказал он.Когда человечество получило наушникиПервой вариацией наушников были стетоскопы – приборы для прослушивания шумов тела. Стетоскопы появились примерно в 1850-х годах. А вот устройство, похожее на современные наушники, в 1891 году изобрел французский инженер Эрнест Меркадье. Первые классические наушники появились в 1910 году в США. Впоследствии это устройство начали использовать в военных действиях.