Шокирующая правда об алкоголе: стоит ли такого ваш бокал вина?

Самые первые и простые сведения об алкоголе, знает любой школьник – алкоголь или этиловый спирт входит в состав всех спиртных напитков. Правда, мало кому из учеников известно, этиловый спирт - это еще и опасный сильнодействующий и смертельно ядовитый наркотик, который вначале действует возбуждающе, а затем парализует нервную системуВо всех алкогольных напитках содержится спирт. Например, 100 гр. пива содержит до 12 гр. спирта, с добавлением дрожжей и других компонентов, 100 гр. вина — до 20 гр., замаскированного выжимками фруктов и ягод и так далее. То есть чтобы «замаскировать» наркотик – спирт, используются вкусовые добавки, вытяжки из растений, другие экстракты.Как воздействует алкогольСпиртные напитки разрушают все органы и системы организма, но самому сильному воздействию подвергается мозг человека. В мозге происходит накапливание этого яда. После употребления бокала вина или пива, рюмки коньяка или водки, спиртовая основа быстро проникает в кровь, по кровотоку поступает в кору мозга и начинает активно разрушать мозговые нейроны.Тремя американскими учеными были получены ошеломляющие подтверждения воздействию алкоголя на человеческий организм. Найсли, Маскауи и Пеннингтон исследовали при помощи микроскопа сетчатку человеческих глаз. Они увидели самые мельчайшие капилляры, рассмотрели, как по ним течет кровь, наблюдали за белыми и красными кровяными тельцами.Когда физики стали исследовать сетчатку очередного человека, то изумились, так как увидели тромбы — склеившиеся хлопья эритроцитов. Затем выяснили, что этот человек накануне выпил. Тогда был проведен эксперимент – человеку, у которого все было в порядке с глазами, дали выпить кружку пива. Через некоторое время у него в глазу образовались хлопья эритроцитов.Ошеломленные ученые решили посмотреть в медицинскую энциклопедию и обнаружили, что в медицине уже более трехсот лет определяли алкоголь, как смертельный наркотик. Всем известно, что спирт является прекрасным растворителем, поэтому его используют для любых предметов, но ведь именно так он и ведет себя в организме, как смертельная растворяющая жидкость.Как ведет себя алкоголь, когда поступает в кровьСпирт растворяет отталкивающую ионную смазку, которой покрыты красные кровяные тельца, и эритроциты начинают прилипать друг к другу. Естественно, они увеличиваются в размерах, как снежные комья. Эти часто просто огромные образования не могут пройти через тонкие трубки капилляров и перекрывают их. Такие тромбы могут перекрывать отдельные участки мозга, чье кровоснабжение прекращается, а значит, перестает поступать кислород в клетки головного мозга.Так как клетки без кислорода начинают голодать, то наступает гипоксия – кислородная недостаточность, которую организм воспринимает, как опьянение. Постепенно целые участки головного мозга подвергаются онемению, а затем и отмиранию. Поэтому выпивший человек, ощущает свободу от окружающего мира. У него просто отмирают некоторые участки, которые воспринимают информацию, иногда и неприятную для человека.Кислородная недостаточность имитирует чувство свободы, которое возникает у пьющего человека. Его перестают волновать проблемы, заботы, он предается иллюзиям, перестает отдавать отчет о своих мыслях и действиях. Здесь надо учесть, что сон, который наступает после сильного опьянения, не является нормальным сном трезвого человека. Это алкогольная кома, которая происходит в результате гипоксии. То есть организм, защищаясь от постоянного вливания все новых и новых порций яда, «вырубает» человека, впадает в забытье, при котором снижаются все обменные процессы и отравление происходит намного медленнее.Почему у алкоголика сизый нос?Недавно или редко выпивающий человек, не имеет особых изменений в лице или конечностях. Крупные сосуды способны пропускать через себя даже довольно большие образования склеившихся эритроцитов. Изменения происходят только у человека, который выпивает долго и много. Но совсем иначе дело обстоит с носом. Там находится огромное количество разветвляющихся мельчайших сосудиков. Когда до такого разветвления доходит тромб, то он его закупоривает. Тогда сосуд расширяется, выпячивается и отмирает. А нос сначала приобретает багровый, а затем фиолетовый цвет, так как сосуды перестают работать и умирают.Почему человек под воздействием алкоголя ненормально себя ведет?Мы уже знаем, что у выпивающего человека, наступает кислородное голодание мозга. Процесс нормальной мозговой активности повреждается, пьющий ведет себя абсолютно неадекватно. Но само спиртовое помрачение происходит у всех по-своему. У кого-то спирт воздействует сначала на затылочную часть, где расположен вестибулярный аппарат, их шатает, нарушается координация, они падают.У других страдает центр, контролирующий поведение. Эти люди в пьяном состоянии могут совершить чудовищные, безнравственные поступки, о которых горько сожалеют в трезвом состоянии. Они становятся буквально сумасшедшими. У третьих – нарушается память. Огромные куски просто выпадают из головы, и человек абсолютно не помнит, что вчера с ним случилось. В коре головного мозга образуется рубец – там, где должны быть нейроны, запоминающие события.Какие процессы происходят в мозгеМы уже осознали, что спирт убивает клетки мозга. Температура тела человека в среднем составляет 36,6, а погибшие структуры в таком тепле быстро гниют и разлагаются. Чтобы не отравиться этими продуктами разложения, мозг начинает накачивать жидкость, чтобы их вывести и выбросить. Вся эта жидкость усиленно создает давление на мозг, и по этой причине утром зверски болит голова – так называемое похмелье. И жажда мучает по той же причине, мозг старается вымыть гниль.Воздействие алкоголя на клеточную структуруМногие отговариваются тем, что клеток в организме очень много, и жалеть о тех, кто безвременно скончался от отравления алкоголем – не стоит. Действительно, существуют те, что быстро восстанавливаются, а есть те, которые стоит поберечь, так как они не поддаются восстановлению, в том числе и частичному. Это те структуры, которые отвечают за оплодотворение и развитие будущих детей. Также мозговые нейроны, которые гибнут вместе с информацией, которая утрачивается вместе с ними. Постепенно пьющий человек деградирует. У него просто выпадают куски информации, которыми он больше не может располагать. Как маленький ребенок, он не понимает, чего он не знает, так и пьющий человек, не понимает, не помнит, что утратил и забыл об этом. Но это отлично видят другие люди – его родные и близкие, сотрудники, медработники.Влияние алкоголя на потомствоОтрицательное воздействие алкогольных напитков было известно с древности. Молодым людям вообще запрещалось употребление даже слабых вин, причем во всех культурах. Новобрачным на свадебном пиру не наливали вина. Все прекрасно осознавали прямую связь между выпивающими родителями и рождением детей с уродствами, мертворожденных и ранней смерти младенцев.Врачами описаны случаи, когда кормящие матери могли до смерти отравить своих младенцев, если выпивали алкоголь, а затем кормили грудью. Ученый Демме, всю жизнь изучавший действие алкоголя на будущих детей, вывел печальную закономерность. В пьющих семьях, почти половина рожденных младенцев погибали в самом раннем возрасте, из тех, кто остался – 10% имели водянку мозга и эпилепсию, 12% были идиотами, и всего 10% остались здоровыми.У нормального ребенка не бывает тяги к алкоголю. Наоборот, он вызывает у них отвращение и стойкий рвотный рефлекс. При случайном отравлении, спирт моментально разносится по всему организму, так как у детей очень быстрый обмен веществ. Совсем небольшое количество спирта вызывает необратимые изменения в печени, нервах, внутренних органах. Особенно страдает организм подростков, которые считают себя очень «крутыми», при распитии алкоголя. Под влиянием спирта, развиваются серьезные заболевания, нарушения мозговой деятельности и половой функции. А сам процесс опьянения происходит настолько быстро и бурно, что часто врачи не успевают спасти жизнь ребенка.