Как сохранить зрение любителям гаджетов

Рекомендации от окулистов.Гаджеты сопровождают нас постоянно. Многие люди не отрываются от экрана не только в рабочие часы, но и ночью, листая страницы социальных сетей. Даже поза, в которой человек взаимодействует с гаджетом, может дополнительно влиять на зрение.Однако длительное пребывание за компьютером или планшетом приводит к сильной усталости глаз, нарушает слезотечение, вследствие чего развивается синдром «сухого глаза» . Вредное воздействие имеет также искусственный синий свет, который излучают экраны электронных устройств.Чтобы свести к минимуму влияние гаджетов на зрение, следуй следующим рекомендациям:настрой на комфортный уровень параметры яркости и контрастности экрана устройства;проконсультируйся с врачом об использовании очков с линзами, которые блокируют синее излучение электронных устройств;во время пользования устройство необходимо удерживать на расстоянии от глаз, оптимально, если это будет от 45 до 60 см;старайся не смотреть на дисплеи гаджетов за 2-3 ч перед отходом ко сну;попробуй правило 20-20-20: каждые 20 минут смотри в сторону примерно на 20 метров или шагов вдаль в течение 20 секунд;возьми за правило физическую активность, чаще выходи на улицу, дыши свежим воздухом, делай легкие упражнения.