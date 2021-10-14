Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, к каким патологиям могут приводить магнитные бури
Метеочувствительными, по словам Серебрянского, на самом деле являются все люди, но в разной степени. Кто-то может оставить без внимания незначительную головную боль, спровоцированную природными факторами, а у кого-то будут серьезные проблемы с артериальным давлением или сердечным ритмом.
"Магнитные бури могут провоцировать колебания АД и даже гипертонические кризы, и, соответственно, инфаркты. Колебаниям может подвергаться и сердечный ритм, как итог — аритмия. Геомагнитная активность может влиять на показатель свертываемости крови, может нарушаться внутриглазное давление. Человеческий организм — сложнейшая физико-химическая система, которая, безусловно, чувствительна к таким внешним факторам, как геомагнитный шторм", — сказал специалист.
Серебрянский порекомендовал людям с высокой метеочувствительностью следить за артериальным давлением и пульсом. Для корректировки показателей можно применять разные лекарственные средства.
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