Почему полностью вакцинированные люди умирают от коронавируса

58-летний американец из штата Флориды скончался от COVID-19, пролежав в больнице целый месяц. При этом у него не было никаких хронических болезней, и он давно успел пройти через полный курс вакцинации.Полностью вакцинированный от коронавируса 58-летний Винсент Конидаре (Vincent Konidare) из Флориды скончался из-за последствий COVID-19, хотя не имел каких-либо других хронических заболеваний. Такое заявление сделали представители его семьи. Винсент провёл в больнице месяц, а раньше он получил одну дозу от коронавируса вакцины производства Johnson & Johnson - укол был произведён в марте. Сейчас его семья опустошена горем и шокирована тем фактом, что вакцинированный человек умер.Но почему же это могло произойти? Во-первых, вакцины не дают стопроцентной защиты от коронавируса, и некоторое количество людей, получивших эти препараты, уже обречены на смерть в силу статистики. Во-вторых, с момента вакцинации Винсента прошло более полугода. Уже доказано, что уровень защитных антител после использования множества вакцин через месяц является почти максимальным, а через 6 месяцев может упасть до показателя всего в 20% Именно поэтому данный мужчина нуждался в ревакцинации, то есть получении бустерной инъекции. Кстати, ревакцинация сейчас доступна на всей территории России.Стоит отметить, что смерть полностью вакцинированных от ковида людей встречается чрезвычайно редко. В США уже 700 000 человек скончались от коронавируса, но из них только 6 617 были полностью вакцинированы, как показывает статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний. Это составляет 1 пациента на каждые 25 000, если учесть, что вакцины в США получили 185 млн человек. И даже из умерших привитых пациентов более 98% имели серьезные болезни, либо уже находились в возрасте старше 65 лет.