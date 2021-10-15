Ученые назвали признак проблем с психикой

Научные деятели Финляндии и Канады выяснили, какие проблемы со сном сигнализируют о психическом расстройстве.В ходе двухлетнего исследования, ученые задействовали около 90 тысяч человек. У добровольцев были подтвержденные диагнозы, связанные с различными нарушениями в психике: депрессия, шизофрения, а также биполярное и тревожное расстройства.После сравнения показателей сна участников эксперимента со здоровыми людьми, авторы работы пришли к выводу, что наибольшим изменением в худшую сторону характеризуется показатель качества сна. Кроме того, у добровольцев наблюдалось более поздние время отхода ко сну и пробуждения.