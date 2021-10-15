Средство, которое поможет стать моложе на 10 лет за 10 минут

Это простое средство способно омолодить лицо на 10 лет, а приготовить его в домашних условиях проще простого.Данная маска поможет выровнять кожу, убрать мелкие морщины, а глубокие сделать более незаметными. Все ингредиенты маски придадут вашей коже нежность и эластичность. Кроме этого у вас подтянется контур лица, а кожа напитается витамином А, содержащимся в моркови. Но, самое главное, эта маска заставит вашу кожу вырабатывать необходимый ей коллаген.Маска для омоложения лицаИнгредиенты:100 мл молока1 ч. ложка с горкой крахмала1 ч. ложка оливкового масла1-2 ч. ложки свежеприготовленного морковного сока2-5 капель эфирного (пачулиевого) маслаРецепт приготовления омолаживающей маски.1. Слегка нагреть на огне молоко. Аккуратно всыпать, помешивая, чтобы не было комков, крахмал. Держать молоко на огне до закипания, постоянно помешивая полученную массу.Внимание! Крахмал нельзя вводить в кипящую жидкость, чтобы он не свернулся крупными комками, которые потом трудно разбивать.2. Как только полученный кисель начнет закипать, его можно убирать с огня. Мы получили мягкую, загустевшую массу, которая станет основой маски для лица.3. Влить в молоко с крахмалом оливковое масло.4. Добавить эфирное масло. (Масло можно выбирать по своему вкусу. Добавляется оно для того чтобы мышцы лица расслабились, и маска действовала более эффективно.5. Очистить морковь и натереть на мелкой терке.6. Выложить тертую морковь на бинт или марлю и выдавить сок в общую массу.7. Тщательно перемешать все ингредиенты.Маску можно готовить на три применения (полученный объем позволит разделить массу на несколько частей).Если вы только начали делать маску, ее следует наносить 1 раз в 4 дня. Позже интервал можно увеличить.Если у вас будет возможность сделать эту косметическую процедуру несколько раз, вы будете приятно удивлены результатом. Даже после первого применения эффект будет, что называется, налицо!