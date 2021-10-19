Названы лекарства, которые нельзя смешивать
Врачи рассказали, смешивание каких лекарственных препаратов может нанести вред здоровью, а иногда и угрожать жизни.
Выяснилось, что одновременный прием средств от кашля и препаратов против аллергии грозит передозировкой из-за одинаковых составляющих. Первыми признаками являются вялое состояние и сонливость.
Также врачи категорически запрещают смешивать антидепрессанты и обезболивающие, потому что такой микс может стать причиной желудочного кровотечения. К этой же категории опасности можно отнести сочетания противовоспалительных средств и успокоительных, а также аспирина и антикоагулянтов, которые увеличивают риск инсульта и кишечного кровотечения.
Летальным исходом опасно смешивание успокоительных средств и обезболивающих препаратов. Специалисты объяснили подобный риск тем, что их составляющие компоненты уменьшают количество сокращений сердца.
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