Косметолог Мухина объяснила отсутствие гендерно-нейтральной косметики особенностями мужской кожи

Маркировка "для мужчин" на уходовых средствах является обычным рекламным ходом или женщинам на самом деле нельзя использовать мужские средства? Разобраться в этом попытался информационно-обозревательный журнал "Слово и Дело", корреспонденты которого поговорили с косметологом Марият Мухиной.Пользователи Сети обратили внимание на то, что увлажняющий крем для лица стоит заметно дешевле, если ориентирован на мужчин, а не на женщин. Люди задались вопросом: почему производители не выпускают гендерно-нейтральную косметику?Косметолог Марият Мухина считает, что ситуация объясняется разными факторами. Во-первых, производители могут продавать косметику для мужчин дешевле просто для того, чтобы приучить мужчин к использованию таких средств. "Мир сейчас отходит от шаблонов, в рамках которых мужчина должен быть совсем немного красивее обезьяны. Мужчин пытаются приучить к уходу за кожей, и этим может объясняться разница в цене на одни и те средства, но предназначенные для мужчин или для женщин", — сказала эксперт.Мухина добавила, что есть еще один аспект. Мужская кожа, как подчеркнула косметолог, заметно отличается от женской. "Мужская кожа совсем другая — она грубее и толще. С кожей ситуация та же, что и с волосами — никого же не удивляет существование мужских и женских шампуней. Конечно, производители косметических средств вынуждены учитывать биологическую разницу между полами", — пояснила Мухина.