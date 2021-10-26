Стало известно о самом длительном течении коронавируса

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Американские медики сообщили о случаи самого длительного лечения от covid-19.Согласно заявлению, пациенткой, которая поставила такой рекорд является жительница США. В возрасте 47 лет она поступила в больницу еще в мае прошлого года. При госпитализации у нее отмечалась повышенная температура и кашель. В общей сложности результаты ее тестирования на наличие заболеваний оставались положительными в течение 355 дней.Отмечается также, что женщина проходила курс лечения лимфомы. Как следствие, ее иммунная система оказалась слишком слаба для участия в борьбе с вирусом.