Стало известно о самом длительном течении коронавируса
Согласно заявлению, пациенткой, которая поставила такой рекорд является жительница США. В возрасте 47 лет она поступила в больницу еще в мае прошлого года. При госпитализации у нее отмечалась повышенная температура и кашель. В общей сложности результаты ее тестирования на наличие заболеваний оставались положительными в течение 355 дней.
Отмечается также, что женщина проходила курс лечения лимфомы. Как следствие, ее иммунная система оказалась слишком слаба для участия в борьбе с вирусом.
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