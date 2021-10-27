Спрей со стероидами защитит от тяжёлого ковида

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Назальные спреи, содержащие стероиды, могут быть эффективными в деле защиты от тяжелой формы коронавируса. Использующие их пациенты на 22% реже оказываются госпитализированными, как показало исследование.Пациенты с коронавирусом, которые до заражения применяли назальные спреи со стероидами от аллергии или астмы, меньше рискуют оказаться в больнице из-за симптомов COVID-19. Исследователи из Кливлендской клиники проанализировали информацию по ковидным больным в системе здравоохранения, сравнив развитие болезни у тех, кто использовал спреи со стероидами, и кто их не применял. Выяснилось, что в первом случае вероятность госпитализации на 22% ниже.Также использующие стероиды на 23% реже попадали в реанимации и на 24% реже умирали от последствий коронавируса. Это исследование позволяет более внимательно посмотреть на то, как белковые рецепторы в носу вовлечены в развитие болезни. А выводы наблюдения могут дать повод для того, чтобы включать подобного рода спреи в режим лечения коронавируса.Авторы исследования полагают, что эти спреи могут быть довольно доступным по стоимости и легко применяемым методом лечения ковида в будущем. Наконец, всё исследование демонстрирует значительную важность человеческого носа при заражении коронавирусом и развитии этой болезни.