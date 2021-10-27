Антибиотики могут помочь избежать проблем с аппендицитом

Американским ученым удалось выяснить, как избежать воспаления аппендикса. Исследование показало, что ограничение приема некоторых антибиотиков помогает избежать необходимости в оперативном вмешательстве по удалению аппендикса.В исследовании CODA приняли участие порядка 1552 добровольцев с аппендицитом. Они были разделены на две равные группы. Первой группе было назначено лечение в виде антибиотиков, а вторая группа подлежала аппендэктомии — операции по иссечению аппендикса. Прежде всего ученых интересовали результаты именно первой группы добровольцев.В первые три месяца было выявлено положительное влияние антибиотиков на заболевание. 7 из 10 добровольцев удалось избежать операции по удалению аппендикса. Однако в течение четырех лет 50% из числа добровольцев первой группы понадобилась операция. Для оставшихся добровольцев этой группы операция не требовалась, но и не исключалась ее необходимость полностью.Также удалось выяснить, что у добровольцев с аппендицитом возрастал риск развития осложнений в первые 30 дней медикаментозной терапии. Через 90 дней у этих пациентов риск развития осложнений и необходимость аппендэктомии уменьшался.