Ученые выяснили, насколько точные счетчики сожженных калорий на тренажерах
Занимаясь в зале, нас ободряют и знатно мотивируют показатели калорий, которые так быстро сжигаются на кардиотренажерах. Но действительно ли эти цифры корректны? Давайте разбираться.
Беговые дорожки, велотренажеры, «умные» часы, фитнесс-браслеты и даже смартфоны: нас просто окружают счетчики калорий. Мы со всех сторон можем получить информацию о своих успехах на пути к похудению. Но можно ли полагаться на эти результаты?
Так, согласно исследованию клиники спортивной медицины в Сан-Франциско, тренажеры сильно завышают сожженные калории. Участники эксперимента занимались на различных кардиотренажерах, а ученые отслеживали их дыхательные паттерны с помощью специальных масок и измеряли уровень VO2max – максимальное количество потребляемого кислорода.
Посчитав эти данные, учитывая рост, вес, возраст и процент жира в организме, исследователи выяснили, сколько калорий потратили спортсмены и сравнили эти показатели с цифрами на тренажерах.
Как оказалось, счетчики завышали количество сожженных калорий в среднем на 19%.
Велотренажер – на 7% завышают реальные показатели;
Тренажер лестницы – на 12%;
Беговая дорожка – на 13%;
Эллиптический тренажер – имеют погрешность в 42%.
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