Ревакцинация может снижать риск осложнений COVID-19 на 92%, смерти — на 81%

Дискуссия о целесообразности ревакцинации ведется с тех пор, как дельта-вариант значительно ослабил эффективность массовой прививочной кампании во многих странах. Крупнейшее исследование, проведенное в Израиле, подтвердило, что в нынешних условиях введение бустерной дозы — это жизненная необходимость.Исследование проводилось с июля по сентябрь во время очередного всплеска заболеваемости в Израиле на фоне широкого распространения дельта-варианта. Напомним, эта эта страна одной из первых провела массовую вакцинацию в рекордные сроки и также стала мировым лидером по количеству введенных бустерных доз.Чтобы оценить эффективность ревакцинации, ученые Исследовательского института Клалит и Гарвардского университета воспользовались интегрированной базой данной медкарт, в которые в том числе вносится информация о полученных прививках. Специалисты проанализировали данные 728,3 тысячи человек от 12 лет, получивших третью дозу вакцины Pfizer. В контрольную группу были отобраны еще 728,3 тысячи человек со схожими демографическими и медицинскими показателями — все они получили два компонента вакцины зимой-весной 2021 года.Во время исследования участников перераспределяли из одной группы в другую по мере изменения их прививочного статуса. Также ученые провели множество тестов и анализов, чтобы исключить ошибку в оценке эффективности препарата.Результаты показали, что у привитых третьей дозой вакцины риск госпитализации в случае прорывной инфекции на 93% ниже по сравнению с получившими два компонента вакцины. Вероятность осложнений снижается на 92% уже спустя 7 дней после получения бустера, летального исхода — на 81%. Что особенно важно, эффективность ревакцинации не зависела от пола, возраста, сопутствующих заболеваний и была одинакова для всех.«Эти данные убедительно показывают, что третья доза вакцины очень эффективна против тяжелых исходов, связанных с COVID-19, в разных возрастных группах через неделю после введения. Результаты должны стимулировать страны к принятию обоснованных политических решений», — сообщил профессор Ран Балицер (Ran Balicer), ведущий автор исследования.