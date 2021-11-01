Неправильное употребление продуктов может привести к развитию деменции

Британское издание Daily Express опубликовало выводы ученых о том, что картофель фри и другие жареные овощи вызывают нарушение когнитивных способностей у людей.В результате многолетних наблюдений доктор Дженнифер Робинсон и ее коллеги пришли к выводу, что большое количество жареных овощей плохо отражается на процессах мышления и прохождение когнитивных тестов.Исследователи рассказали, что жареная еда снижает защитные функции организма и способствует быстрому развитию воспалительных процессов в организме. В частности, это относится к кровеносной системе. Воспаление и истончение сосудов способствует снижению поступления крови в мозг.Как сообщило научное общество Альцгеймера, образ жизни человека и его рацион отражается на развитие когнитивных способностей. Особенно это относится к повышенному уровню холестерина у людей в возрасте за 50.Ученые рекомендуют заменить насыщенные жиры ненасыщенными. Это относится к молочным продуктам и сладостям. Снизив употребление этих продуктов, человек может добиться понижения уровня холестерина в крови и сбросить лишний вес.В результате снижение когнитивных способностей можно будет избежать. В свою очередь известно, что частые симптомы когнитивных нарушений мозга могут привести к развитию деменции.