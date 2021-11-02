Каждое пятое научное исследование может быть ложным

Человечеству угрожает целая волна ложных медицинских клинических исследований, из-за которых жизни тысяч людей подвергаются риску. Эксперты обнаружили, что каждое пятое публикуемое ежегодно исследование содержит либо искусственно надуманные результаты, либо прямой плагиат.Несколько десятков лет тому назад в British Journal Of Obstetrics было опубликовано исследование, в котором акушер из St George's Hospital Medical School в Лондоне произвел настоящую чудо. Он успешно извлёк эмбрион у женщины, страдавшей от эктопической (внематочной) беременности, а затем имплантировал его в матку. И впоследствии на свет появился здоровый малыш. Это стало настоящей сенсацией, и у многих женщин с эктопической беременностью появилась надежда. Правда, вскоре после публикации этого исследования в 1995 году с журналом связались другие сотрудники того же медицинского центра и сообщили, что вся эта история полностью сфабрикована.Расследование показало, что хирург-акушер просто изменил компьютерные записи и смешал между собой информацию по умершей женщине и ещё одной, перенесшей выкидыш (объединил две пациентки в одну) для того, чтобы создать дополнительную полностью вымышленную пациентку. Этого хирурга впоследствии признали виновным в грубом нарушении профессиональных стандартов и лишили лицензии. Данная история вовсе не является чем-то исключительным. Группа весьма авторитетных экспертов на днях опубликовала свои расчёты, которые показывают, что каждая пятое (!) из 2 млн ежегодно публикуемых клинических исследований содержит либо плагиат, либо данные по никогда не существовавшим пациентам, либо результаты испытаний, которые не проводились.Причём данная проблема очень хорошо известна в научных кругах, но её всё ещё не могут воспринять всерьёз. По мнению экспертов, существует только один способ помешать развитию этой тенденции - необходимо пересмотреть все опубликованные исследования, в отношении которых есть данные о том, что это фейк, и снять их с публикации, если не будет доказано обратного.