Можно ли похудеть благодаря прогулкам: диетологи ответили

Как заставить себя ходить больше.Итак, ты хочешь избавиться от пары лишних килограммов, но нет времени и желания заниматься в зале? Поможет… обычная ходьба! Вот всё, что стоит знать об этом — и пользоваться в любую свободную минуту.Плюсы ходьбыЧем больше ты ходишь пешком, тем сильнее снижается вероятность проблем с сердцем, диабета второго типа, деменции и даже некоторых видов рака. Известно, что даже 10-минутная прогулка снижает риск ранней смерти на 15%.Если смотреть на ходьбу через призму потери веса, то считается, что нужно проходить 10 тысяч шагов в день. Это не совсем верно! Специалисты рекомендуют уменьшить норму до 5-7 тысяч шагов, но включить в нее лестницы и прогулки по пересеченной местности (например, в горку). Дело в том, что сжигание жировых клеток начинается после того, как участится пульс. Его частота должна составлять 60-70% от максимума (220 минус возраст). То есть, в 30 лет это примерно 115-135 ударов в минуту.Шаги и калорииЕсли идти со скоростью около 5 километров в час, сжигается 2,5-3 калории в минуту, или 150-180 в час. А если увеличить скорость до 8 км/ч, то уходит в два раза больше! Конечно, все индивидуально, но примерный расход можно посчитать.Как увеличить нагрузку?Во-первых, задействовать руки. Не держи их в карманах, а согни в локтях и интенсивно двигай в противовес ногам. Ладони должны быть развернуты друг к другу. Еще лучше — купи палки скандинавской ходьбы.Во-вторых, ходить спиной вперед — это позволит укрепить ягодицы и мышцы спины. Главное — выбери ровный и свободный участок дороги.В-третьих, добавь силовых упражнений. Раз в 10-15 минут останавливайся и делай несколько выпадов, приседаний и отжиманий (для них понадобится упор — для этого подойдет любая скамейка).Как заставить себя ходить?Если ты везде перемещаешься на машине, всё довольно сложно. Но несколько советов специалисты все же дают, если ты не готова пересесть на общественный транспорт или велосипед.1. Не бери еду из дома.Это заставит встать и сходить на бизнес-ланч (желательно не в своем же здании!).2. Пей больше воды.Выпивай примерно по стакану в час, тогда еще и до туалета захочется прогуляться!3. Ходи вместо чтения соцсетей.Заодно и поборешься с вредной привычкой. Каждый раз, когда хочешь почитать новости от виртуальных знакомых, вставай с места и ходи туда-сюда, пока запал не пройдет. В сложных случаях замеряй время с помощью секундомера.4. Выходи из дома.Не лежи вечерами на диване, а встречайся с друзьями и гуляй по району. Главное — начать, а привычка сформируется в процессе.5. Купи шагомер.Это очень важно! Когда видишь прогресс, хочется ходить больше, чтобы цифры неуклонно росли.