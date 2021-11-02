Учёные рассказали, как ходьба по лестнице поможет в борьбе с лишним весом

Профессор ортопедической хирургии из Японии Ютаки Хираидзуми рассказал, как правильно подниматься по лестнице, чтобы сбросить лишний вес. Если неправильно выполнять это действие, могут возникать болевые ощущения в бедрах и коленях. При этом никакого значения не имеет количество усилий, которое было приложено для похода.Специалист сообщил, что подниматься нужно прямо. Следует осуществлять контроль за центром тяжести и следить за тем, чтобы он находился ровно над ногами. Болевые ощущения в бедрах свидетельствуют о смещении центра тяжести. Такое происходит из-за уклона вперёд во время ходьбы. Впоследствии возрастает нагрузка на мышцы вокруг суставов таза и коленей. Именно это явление и ведет к ощущению усталости и боли.Центр тяжести - условная точка в теле, которая сосредотачивает в себе всю массу тела человека. При этом весь вес будет находиться в одной точке, несмотря на размеры тела и его объемы.Для того, чтобы сохранить прямое положение корпуса должны быть задействованы все антигравитационные мышцы (группа мышц в теле человека, которые отвечают за поддержание силы тяжести и определенной позы у здорового человека). Они включают в себя мышцы спины, живота, бедер, позвоночника. Отклонение от этих правил приводит к искривлению позвоночника, нарушениям осанки и многим другим заболеваниям. Также специалист отмечает, что смотреть нужно прямо, а не вниз. При соблюдении этого простого правила подъёма по лестнице можно избежать гиподинамии и ожирения.