Смех без причины помогает стать счастливее

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Смех невероятно полезен. Научно доказано, что он нормализует артериальное давление, улучшает способность к концентрации, снимает стресс и помогает бороться с депрессией. Люди, которые любят посмеяться, как правило, зарабатывают больше денег, у них отменное здоровье и прекрасные отношения с окружающими. Как же наполнить свою жизнь смехом?Радость и смех неразрывно связаны друг с другом. Когда нас охватывает сильная радость, мы смеемся, не в силах ее сдержать. Но рассмеяться по заказу, без всякого повода, тем более когда плохое настроение? На первый взгляд это кажется дурацкой затеей. Британский психолог и коуч Лэсли Лайл, автор книги «Смех — ваш способ стать счастливым», уверена, что это не так.«Мы можем научиться вызывать смех по собственному желанию, без всякой причины, — говорит эксперт. — Необязательно становиться постоянными зрителями юмористических телешоу или штудировать сборники анекдотов, купленные с отчаяния в пригородной электричке. Чувство юмора здесь ни при чем». Как это сделать?1. ЗЕРКАЛЬНЫЙ СМЕХЭто упражнение легко освоить — зеркало отражает движения нашего тела и выражения лица и как бы возвращает их нам. Представьте себе, что вы делитесь шуткой с самим собой и смеетесь. Попытайтесь изобразить на лице смех. Попробуйте найти позы, мимику, которая смешит вас больше всего, — так вы заодно приобретаете ценный навык смеяться над самим собой.2. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ СМЕХПоднимите руки над головой и вытяните их вверх, одновременно произнося громко и отчетливо: «Ало-о-о-о». Затем опустите руки и произнесите громко, раскатисто: «Ха-ха-ха», чтобы закончить приветствие. Это упражнение как бы предвкушает смех, тем самым помогая его вызвать.3. ПЛЫВУЩИЙ СМЕХЭто очень просто: представьте себе, что вы плывете и одновременно смеетесь. Брасс, плавание на спине, кроль — попробуйте все стили.4. УДИВЛЕННЫЙ СМЕХПредставьте себе, что вы только что сильно удивились. Вдохните глубоко и изумленно — «Ничего себе!» Помедлите мгновение, а потом выпустите воздух со смехом. Продолжайте смеяться, пока в груди совсем не останется воздуха.5. ТИХИЙ СМЕХВспомните ситуацию, когда смеяться громко по какой-то причине нельзя (вы в гостях у друзей, где спит маленький ребенок, в рабочей поездке или просто в офисе), а вас, как назло, разбирает смех.Вы можете практиковать такой забавный беззвучный смех в любое время и в любом месте. Представьте себе, что вы смеетесь, но не озвучивайте свой смех. Качните плечами вверх и вниз и почувствуйте смех у себя в животе. Это упражнение помогает запустить спонтанный смех.6. ПУЛЕМЕТНЫЙ СМЕХПрекрасное средство сбросить накопившееся напряжение: переберите в голове по очереди все свои проблемы и от души похохочите над каждой, чтобы стереть ее из памяти. Это упражнение хорошо работает, когда нужно переключиться.