Названы продукты, которые нормализуют работу щитовидной железы

Можно ли подобрать особое питание, чтобы поддержать работоспособность организма при болезнях щитовидной железы? Об этом пишет информационно-обозревательный журнал "Слово и Дело", корреспонденты которого обсудили вопрос со специалистами.Есть множество болезней щитовидной железы, но самыми распространенными считаются патологии, обусловленные дефицитом йода. С каждым годом проблемы с эндокринной системой фиксируются в Российской Федерации все чаще. Можно ли нормализовать состояние организма, если систематически употреблять продукты с повышенным содержанием йода?Как отметила диетолог-нутрициолог Анна Саполович, перед активными действиями нужно сдать анализы на тиреотропный гормон (ТТГ), гормоны Т4 иТ3 (свободные), а также антитела АТТГ и АТТПО. Если анализ ТТГ не в порядке, но требуется не только терапевтическое лечение, но и коррекция питания и образа жизни."Есть разные продукты с высоким содержанием йода — например, морепродукты и рыба, морская капуста. Рекомендуются продукты с селеном — мясо, куриные яйца, творог, бразильский орех. При проблемах с щитовидной железой нужно отказаться от глютена, полуфабрикатов, консервантов. Можно дополнительно добавить йод, селен, тирозин и омега-3 в виде добавок. Но если в организме высокие уровни антител, то йод в добавках принимать нельзя, нужны другие стратегии коррекции", — сказала Саполович.