Названы симптомы псориаза и способы борьбы с кожным заболеванием

Если обычная регенерация кожи происходит каждые 28 дней, то при псориазе каждую неделю.Псориаз является достаточно деликатным заболеванием, ведь кроме невероятного дискомфорта, который болезнь причиняет человеку, дополнительно возникают трудности с неприятием от окружающих. Прежде всего из-за неосведомленности и страха заразиться. Однако развеем мифы и узнаем подробнее почему все же возникает псориаз и каковы его симптомы.Псориаз — это патологический процесс, характеризующийся развитием воспаления и формирования на коже бляшек и папул с четкими краями.Заболевание имеет иммунную природу, поэтому отнюдь не заразно и не передается при контакте.Механизм нарушения заключается в частом структурном изменении кожного покрова. То есть если обычная регенерация кожи происходит каждые 28 дней, то при псориазе каждую неделю. Как следствие за такой короткий промежуток времени кожные клетки (кератоцины) не успевают созреть и начинают нарастать в массивные чешуйки, которые в обычных условиях уже не могут «сброситься».В зависимости от клинической картины заболевания, различают следующие виды псориаза:большой: появление характерных крупных и толстых чешуек кожи;обратный: типичной локализацией шелушения кожи являются участки тела со складками (например, подмышки или пах);кишечный: особенностью данной формы является образование на коже, напоминающие слезу;эритродермический: поражение испытывает практически вся площадь тела с чрезмерным шелушением;пустулезный: появление гнойных пустул.Какие состояния могут спровоцировать псориаз?Инфекционный процесс (бета-гемолитическая стрептококковая инфекция).Наследственный фактор.Прием определенных лекарственных препаратов (например, соли лития).Также заметим, что риски псориаза значительно повышаются при воздействии сильного стрессового фактора.Основные проявления псориазаТипичным проявлением псориаза является появление бляшек с четкими краями, которые имеют блестящую поверхность и подвержены шелушению. Дополнительно кожа начинает сильно чесаться, печь и становиться сухой. А ее дополнительное расчесывание вызывает сильную боль.Из-за развития заболевания, поражения испытывают и кровеносные сосуды, которые становятся ближе к поверхности. Это делает их более чувствительными к воздействию механических факторов и частому травмированию.Причем псориаз это не только «наружное» заболевание, сопровождающееся поражением кожи. Дополнительно возникают нарушения со стороны суставов, так называемый псориатрический артрит.Конечно, кроме влияния на физическое качество жизни, невосполнимое влияние испытывает и психологическое состояние больного.ТактикаСпецифического лечения псориаза на сегодня не существует. Однако при этом дерматолог применяет ряд препаратов, помогающих достичь ремиссии и привести кожу в «спокойное» состояние. Если на начальном этапе возможно ограничиться местными средствами – мазями (кортикостероидные, ретиноидные и т.п.), то при тяжелом течении потребуется проведение системной терапии (цитостатики, иммуномодулирующий препарат, ретиноиды). Улучшить течение заболевания помогает и фототерапия.Больные с данным недугом нуждаются в тщательном и ежедневном уходе за кожей, прежде всего увлажнении. Это необходимо, чтобы избежать болевых ощущений. Также необходимо избегать факторов, повлиявших на развитие болезни и правильно питаться.Поэтому при появлении специфических симптомов псориаза не бегите в аптеку за мазями, которые Вы себе самостоятельно назначили. Обратитесь к врачу дерматологу с целью своевременного проведения лечения.