Американские исследователи выяснили, что сидячий образ жизни приводит к депрессии

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Международное издание International Journal of Environmental Research and Public Health опубликовало исследования, проведенное исследователями из Iowa State University. Они выяснили, что долгое пребывание в сидячем положении приводит к выраженным депрессиям и чувству беспокойства.Американские ученые из Iowa State University провели ряд исследований, которые показали, что люди, сидящие дома в апреле, мае и июне в 2020 году подвержены сидячему образу жизни впоследствии. Кроме этого, у них более часто будут проявляться признаки депрессии.Ученые считают, что причиной тому стал всемирный карантин по причине распространения COVID-19, который заставил многих людей сменить привычный образ жизни на жизнь в пределах квартиры.Команда американские исследователи опросили около 3000 человек, проживающих в нескольких штатах Америки. Они расспросили их о психологическом состоянии после карантинаУчастники рассказали об изменениях, которые произошли после того, как они поменяли свои обычные привычки. Это касалось физических упражнений, просмотра телевизора и т.д.Исследователи попросили участников указать на уровень психического состояния в отношении тревоги, стрессов, депрессии и т.д. по определенной шкале. Также участники должны были указать на изменения в психологическом состоянии, которые явно были определены после пандемии.Таким образом, ученые пришли к выводу, те, кто долгое время будет проводить в сидячем положении, в результате станет больше подвержен депрессии.