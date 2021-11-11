Диета молодости. Почему мы стареем и какую роль играет правильное питание?

Почему мы стареем? Вопрос может показаться риторическим: так заложено природой. Но почему кто-то в 50 лет выглядит на 35, а чувствует себя на 20? А кому-то в 30 дают все 40+. Во многом дело в генетике. Но и питание, уверяют эксперты, играет роль.Правильный рацион – ключевой элемент старения. Да, он не единственный, но его вклад в увядание нашего тела весомый. Нерациональное питание может стать причиной развития так называемого системного воспаления, которое ускорит процессы старения в несколько раз. Это состояние не имеет ничего общего с привычной простудой, травмой или хроническим заболеванием. Они, как правило, проявляют себя ярко. Системное воспаление – процесс вялотекущий, он идет без заметных симптомов.Зато он имеет красивое название infl ammation (в переводе с англ. «воспаление» и «старение»). Именно так этот процесс охарактеризовала группа итальянских ученых. Название, конечно, красивое. Но суть явления не слишком привлекательна... Она заключается в постепенном износе нашего организма. С течением времени в нем накапливается так называемый клеточный мусор: разрушенные клеточные структуры, недопереваренные питательные вещества, продукты распада. Связано это с тем, что с возрастом поддерживать постоянство внутренней среды становится все сложнее. В результате клетки с «чужеродным содержимым» воспринимаются иммунной системой как опасные и подлежащие уничтожению. Для этого начинают вырабатываться особые клетки – макрофаги, которые атакуют «чужаков». Это ведет к полному разрушению клеток.При этом под раздачу может попасть любой орган. Если это кожа, то системное воспаление будет проявляться в снижении ее тонуса, эластичности и в увеличении количества морщин. Если это нервная система, то здравствуй, Альцгеймер. Атака иммунной системой эндокринных желез может стать причиной развития сахарного диабета и гипотиреоза.Почему мы стареем? Вопрос может показаться риторическим: так заложено природой. Но почему кто-то в 50 лет выглядит на 35, а чувствует себя на 20? А кому-то в 30 дают все 40+. Во многом дело в генетике. Но и питание, уверяют эксперты, играет роль.Правильный рацион – ключевой элемент старения. Да, он не единственный, но его вклад в увядание нашего тела весомый. Нерациональное питание может стать причиной развития так называемого системного воспаления, которое ускорит процессы старения в несколько раз. Это состояние не имеет ничего общего с привычной простудой, травмой или хроническим заболеванием. Они, как правило, проявляют себя ярко. Системное воспаление – процесс вялотекущий, он идет без заметных симптомов.Зато он имеет красивое название infl ammation (в переводе с англ. «воспаление» и «старение»). Именно так этот процесс охарактеризовала группа итальянских ученых. Название, конечно, красивое. Но суть явления не слишком привлекательна... Она заключается в постепенном износе нашего организма. С течением времени в нем накапливается так называемый клеточный мусор: разрушенные клеточные структуры, недопереваренные питательные вещества, продукты распада. Связано это с тем, что с возрастом поддерживать постоянство внутренней среды становится все сложнее. В результате клетки с «чужеродным содержимым» воспринимаются иммунной системой как опасные и подлежащие уничтожению. Для этого начинают вырабатываться особые клетки – макрофаги, которые атакуют «чужаков». Это ведет к полному разрушению клеток.При этом под раздачу может попасть любой орган. Если это кожа, то системное воспаление будет проявляться в снижении ее тонуса, эластичности и в увеличении количества морщин. Если это нервная система, то здравствуй, Альцгеймер. Атака иммунной системой эндокринных желез может стать причиной развития сахарного диабета и гипотиреоза.Продукты с высоким содержанием омега-6. Вроде бы она полезна, но в разумных количествах. Дело в том, что омега-6 является предшественницей веществ с высокой воспалительной активностью – эйкозаноидов. Они нам тоже нужны, но в разумных пределах. В рационе большинства из нас слишком много продуктов, содержащих омега-6. Прежде всего это растительные масла: подсолнечное и кукурузное.Продукты, которые могут вызвать пищевую непереносимость. Очень часто это та еда, которую мы очень любим и часто едим. Пищевая гиперчувствительность с большей долей вероятности разовьется при скудном рационе. Ведь в этом случае одни и те же антигены поступают в организм каждый день. Иммунная система начинает воспринимать их как чужеродных агентов. Также существует ряд продуктов, которые в большей степени перегружают наш иммунитет. Это бобовые, злаки, особенно содержащие глютен, молочный белок. Если полностью убрать из своего меню эти продукты, то, как правило, снижаются проявления системного воспаления. При этом человек начинает худеть даже при учете того, что суточная калорийность его рациона не изменилась. В идеале для того, чтобы определить, на какие продукты развивается гиперчувствительность, нужно сдавать соответствующий анализПродукты снижающие системное воспалениеОснова противовоспалительной диеты – большое количество овощей, бобовых, несладких фруктов, ягод и зелени. Рекомендуется съедать хотя бы 450 г (а лучше 750 г) растительной пищи в сутки. Подойдут не только свежие овощи и фрукты, но и замороженные. В них сохраняются все необходимые витамины и микроэлементы. В диету нужно обязательно включить продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами. Это прежде всего рыба и оливковое масло. И, конечно же, нельзя забывать и о животном белке. Его можно получать не только из рыбы, но и из нежирного белого мяса птицы или кролика. Красное мясо при таком питании нужно свести к минимуму. В нем содержится большое количество таких аминокислот, как цистеин и метионин, которые ускоряют системное воспаление. Особенно важны для снижения системного воспаления следующие продукты:С ПОЛИАМИНАМИ. Эти вещества могут проникать в клетки и разрушать «клеточный мусор». Их много в зрелых сырах, грибах и грейпфрутах.С ПРОБИОТИКАМИ. Они содержат живые бактерии, которые важны для поддержания нормального микробиома кишечника. Это в основном кисломолочные продукты с ограниченным сроком годности.С ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ. Клетчатка является пищей для полезной микробиоты кишечника. Основной ее источник – растительные продукты.С ПОЛИФЕНОЛАМИ. К ним относятся вещества-антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы. В больших количествах они содержатся в зелени и ягодах.С МАГНИЕМ. Данный микроэлемент снижает концентрацию молекул воспаления в крови. Одними из лучших его источников считаются гречка, чечевица и орехи.С ВИТАМИНОМ. К Снижают скорость образования маркеров воспаления. Больше всего этого витамина в листовых овощах.СО СПЕРМИДИНОМ. Он ускоряет процесс аутофагии – разрушения «клеточного мусора». В б?льших количествах он содержится в проростках. Много его в грибах и выдержанных сырах.С КУРКУМИНОМ. Это вещество снижает активность причастных к воспалению ферментов. Его основной источник – пряная приправа куркумаПлан питания на неделю1-й ДЕНЬЗавтрак. Каша из цельнозерновых злаков с ягодами и орехами на растительном молоке, кофеЛанч. Фруктовый салат с кокосовыми сливкамиОбед. Суп-пюре из корня сельдерея, куриное филе, паприкаш с зеленым салатомПолдник. Салат с тунцомУжин. Теплый салат из зеленой фасоли с брынзой, ломтик цельнозернового хлеба, горсть любых ягод2-Й ДЕНЬЗавтрак. Кнели из творога, лимонный чай с имбиремЛанч. Смузи из банана и киви, горсть миндаляОбед. Густой суп-гуляш из индейки, салат из овощей с оливковым масломПолдник. Овощной тост с печеным перцем на цельнозерновом хлебеУжин. Рагу из белой рыбы с овощами3-Й ДЕНЬЗавтрак. Омлет из двух яиц, фреш из грейпфрутаЛанч. Мюсли с обезжиренным молоком, полгорсти ореховОбед. Овощной суп с отрубями, куриная грудка гриль с тушеными овощамиПолдник. Хачапури из лаваша, сок из сельдерея и огурца с имбиремУжин. Плов из бурого риса с нутом и овощами, горсть любых несладких фруктов или ягод4-Й ДЕНЬЗавтрак. Кабачки гриль в молоке со взбитым яйцом, какао без сахараЛанч. Кускус с дольками слив и абрикосовОбед. Куриный бульон, теплый салат из пасты с помидорами и оливкамиПолдник. Несладкие сырники с зеленьюУжин. Филе трески под чесночным соусом с бурым рисом, груша5-Й ДЕНЬЗавтрак. Зеленые блины из шпината с овощной начинкой, ягодный чай без сахараЛанч. Банановый сплит с медом и орехамиОбед. Густой суп с черной фасолью и баклажанами, томаты, фаршированные креветкамиПолдник. Крекеры с овощной пастой, чашка любых фруктовУжин. Теплый салат из индейки, кабачков и стручковой фасоли6-Й ДЕНЬЗавтрак. Запеченное яблоко с начинкой из гречки, меда и грецких орехов, стакан яблочно-морковного сокаЛанч. Нежирный йогурт, 2–3 ломтика натурального мармеладаОбед. Суп-пюре из тыквы и чечевицы, курица вок с овощамиПолдник. Салат из свеклы с тминомУжин. Гречневая лапша соба со свежим редисом, полстакана лесных ягод7-Й ДЕНЬЗавтрак. Творожная запеканка с ягодами, травяной чайЛанч. Салат из груши, сельдерея и орехов с лимонным сокомОбед. Куриный суп с нутом и зеленью, стейк из говядины с овощным салатомПолдник. Цельнозерновой сендвич с вялеными помидорами и сыром фетаУжин. Рулетики из лосося и спаржи с горчичным соусом и зеленым салатом, горсть любых фруктов или ягод.