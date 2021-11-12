Ученые обнаружили новый подход к лечению ВИЧ
Свои выводы ученые представили в журнале PLOS Pathogens. На основе полученных данных может быть создано лечение, которое будет не только подавлять репликацию вируса, но и уничтожать клетки, в которых содержится его стойкий вариант.
Для нового исследования команда под руководством доктора Мохамеда Абдель-Мохсен, доцента Центра вакцинации и иммунотерапии Вистаровского института, рассмотрела тип молекулы сахара, называемый сиаловой кислотой, на поверхности ВИЧ-инфицированных клеток. Эти сахара связываются со специальными рецепторами, называемыми сиглеками, на поверхности борющихся с болезнями иммунных клеток. При активации эти рецепторы сдерживают иммунную систему, а ВИЧ ускользает от нее.
Ученые разработали конъюгат сиалидазы, связанный с антителами к ВИЧ. Этот конъюгат нацелен только на сиаловую кислоту на клетки ВИЧ. После удаления сиаловой кислоты из этих клеток иммунная система смогла обнаружить ВИЧ-инфицированные клетки, не затрагивая здоровые.
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