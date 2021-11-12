Ученые обнаружили новый подход к лечению ВИЧ

Новое исследование, проведенное учеными из Вистаровского института, международного лидера биомедицинских исследований в области рака, иммунологии, инфекционных заболеваний и разработки вакцин, показало, как ВИЧ-инфекции удается ускользать от иммунной системы. Они также обнаружили, что этот процесс можно исправить.Свои выводы ученые представили в журнале PLOS Pathogens. На основе полученных данных может быть создано лечение, которое будет не только подавлять репликацию вируса, но и уничтожать клетки, в которых содержится его стойкий вариант.Для нового исследования команда под руководством доктора Мохамеда Абдель-Мохсен, доцента Центра вакцинации и иммунотерапии Вистаровского института, рассмотрела тип молекулы сахара, называемый сиаловой кислотой, на поверхности ВИЧ-инфицированных клеток. Эти сахара связываются со специальными рецепторами, называемыми сиглеками, на поверхности борющихся с болезнями иммунных клеток. При активации эти рецепторы сдерживают иммунную систему, а ВИЧ ускользает от нее.Ученые разработали конъюгат сиалидазы, связанный с антителами к ВИЧ. Этот конъюгат нацелен только на сиаловую кислоту на клетки ВИЧ. После удаления сиаловой кислоты из этих клеток иммунная система смогла обнаружить ВИЧ-инфицированные клетки, не затрагивая здоровые.