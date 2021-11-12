Бодрость без кофе: 7 научных способов избавиться от утренней усталости

Кофе по утрам — привычка большинства жителей планеты, причем в каждой стране чашка этого бодрящего напитка выглядит по-разному. Готовы поспорить, что и вы начинаете свой день именно с кофе, так как считаете, что это позволяет быстрее взбодриться и отойти от сна.Но, оказывается, есть множество других, даже более эффективных способов снять с себя усталость. Семь таких лайфхаков вы можете увидеть ниже.СветВ темноте активно производится гормон сна мелатонин. Именно поэтому для того, чтобы крепче спать рекомендуется плотно зашторивать шторы или пользоваться специальной маской. Точно так же и наоборот: чтобы сократить количество этого гормона и быстрее проснуться, нужно открыть шторы и пустить в комнату солнечный свет.ВодаСтакан воды по утрам — обязательное правило не только для тех, кто придерживается здорового образа жизни, но и просто для всех людей, желающих просыпаться бодрыми. Во время сна наш организм теряет немало жидкости, что приводит к обезвоживанию, а соответственно, рассеянности и усталости. Чтобы избавиться от этих неприятных симптомов, достаточно начать свой день со стакана воды, лучше — двух.Холодный душУже давно известно, что ничто не тонизирует лучше прохладного душа. Дело в том, что подвергая себя холоду, человек активирует особый механизм в мозге, благодаря которому у него моментально исчезает усталость. Кроме того, легкий стресс, который придется перенести организму во время холодного душа, приведет к запуску метаболизма.Идеальным завтраком по традиции считают яичный омлет или овсянка, но есть также и другие рецепты, которые помогут внести разнообразие в ваш рацион.МузыкаЛюбимая музыка, будь то рок, рэп или классика, заметно ускоряет выработку гормона дофамина, который часто называют «гормоном радости». Это вещество является ответственным за чувства удовольствия, нашу мотивацию и любопытство, поэтому позволяет быстро избавиться от утренней сонливости и привести организм в тонус.Апельсиновый сокВ цитрусовых содержатся флаваноиды, которые помогают улучшить концентрацию и умственные способности человека. Именно поэтому стакан апельсинового сока сутра станет отличной заменой чашке кофе.Конечно же, мы не предлагаем вам полностью отказаться от этого бодрящего напитка, ведь он обладает массой полезных для здоровья свойств. Но и налегать на кофеин не стоит — давно доказано, что этот алкалоид приводит к плохому усвоению витаминов и минералов, появлению лишнего веса, бессоннице и другим проблемам.