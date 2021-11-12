Ученые объяснили, почему вредно спать более 6,5 часа

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Продолжительность сна свыше 6,5 часа в сутки может способствовать снижению когнитивных способностей.Ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона провели пятилетнее исследование.В нем участвовали сто пожилых добровольцев в возрасте от 75 до 80 лет. У 88 из них в начале эксперимента отсутствовали признаки деменции, остальные страдали от разных когнитивных нарушений.Для изучения длительности и качества сна участников эксперты прибегли к электроэнцефалографии. На голове испытуемых они зафиксировали специальные электроды, с помощью которых измеряли состояние покоя и отдыха промежутками в четыре – шесть ночей.Ученые учитывали возраст и наследственность добровольцев и наличие отложений тау-белка и бета-амилоида, которое связано с болезнью Альцгеймера.Изучив данные, исследователи выяснили, что на когнитивные функции мозга отрицательно влияет как недостаток сна (меньше 4,5 часа), так и переизбыток (больше 6,5 часа).