Тренер объяснила разницу между пилатесом, йогой и стрейчингом

Тренер Анита Луценко чем отличают практики пилатеса, йоги и стрейчинга.По словам эксперта, для многих людей эти виды активности приравниваются друг к другу. Однако они не являются разными названиями одного и того же вида тренировки.Так, пилатес представляет собой упражнения, разработанные Джозефом Пилатесом. В основном они направлены на исправление осанки, избавление от дисбаланса в теле, развитие подвижности суставов и контроль собственных движений.В свою очередь стрейчинг направлен на растяжку мышц и связок. Он является частью оздоровительной гимнастики. Целью таких тренировок обычно является развитие гибкости.Йога же предполагает более обширный подход к здоровью не только физическому, а и духовному. Первое предполагает практику асан, дыхательных упражнений и медитацию. Целью таких тренировок становится комплексное развитие силы и гибкости, а после развитие на энергетическом уровне. Духовное оздоровление по системе йоги означает соблюдение вегетарианского образа питания, аскетичной жизни, правдивости перед собой и окружающими и многие другие моральные аспекты.