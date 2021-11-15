Врач рассказал, сколько нужно есть соли
Диетолог Олег Ирышкин рассказал в интервью радио Sputnik, сколько нужно есть соли взрослому человеку. Он заметил, что общее суточное количество этой приправы не должно превышать 5 граммов. Пренебрежение этим условием чревато развитием опасных осложнений.
«Из-за чрезмерного количества соли в организме начинает задерживаться вода, это приводит к повышению кровяного давления, что увеличивает риск инфарктов и инсультов».
Ирышкин уточнил, что людям с повышенным давлением следует тщательно контролировать количество соли в своем меню. Если «верхний» показатель АД равен 140, объем потребляемой за сутки не должен превышать 3 граммов.
Также врач пояснил, что указанное количество соли подразумевает и ту соль, которая входит в состав различных продуктов. Обработанные продукты и полуфабрикаты, как правило, содержат ее в больших дозировках – ее может быть много даже в привычном хлебе из магазина.
Тем, кто ищет замену соли, Ирышкин посоветовал выбирать специи, не содержащие натрия, – именно он способствует задержке воды, повышающей давление в сосудах.
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