Начинается эра таблеток от ковида — как эта повлияет на пандемию?

Американские фармацевтические гиганты Merck и Pfizer объявили об обнадеживающих результатах для пероральных препаратов.Что это за методы лечения?"Это таблетки, которые принимают внутрь при появлении первых симптомов COVID-19, чтобы избежать серьезных форм болезни и, следовательно, госпитализации. После нескольких месяцев исследований Merck и Pfizer заявили, что достигли этой неуловимой цели", - сказал британский вирусолог Стивен Гриффин.В начале октября Merck заявила, что добивается разрешения в США на свои таблетки молнупиравира, а в пятницу Pfizer последовала их примеру, выпустив паксловид.Оба являются противовирусными препаратами, которые снижают способность вируса к репликации и замедляют развитие болезни.Почему они важны?Если эффективность этих препаратов будет подтверждена, это станет большим шагом вперед в борьбе с COVID-19.Уже существуют методы лечения, в основном в виде синтетических антител. Но эти лекарства, которые обычно нацелены на тех, у кого уже есть тяжелые формы заболевания, вводятся путем инъекций, и поэтому их труднее вводить. Таблетку можно быстро прописать пациенту, который затем легко примет ее дома.Какие ограничения?Пока трудно правильно оценить лечение Merck и Pfizer, поскольку обе группы имеют только опубликованные заявления и не предоставили данные своих клинических испытаний.Французский специалист по инфекционным заболеваниям Карин Лакомб предупредила в сентябре, что к подобным объявлениям следует относиться «осторожно» до тех пор, пока исследования не станут предметом тщательного изучения.Сколько это стоитЗаказ в США дает представление о высокой цене препарата. Это составляет 1,2 миллиарда долларов, что соответствует примерно 700 долларам за пятидневный курс.Что касается Pfizer, то, хотя она не обрисовала в общих чертах цены на паксловид, она пообещала, что он будет «доступным» и будет зависеть от многоуровневого подхода к ценообразованию, основанного на уровне доходов стран.