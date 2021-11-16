Для чего именно нам нужны витамины

Витамин А способствует сохранению молодости, витамин B укрепляет здоровье кожи и волос, а витамин С защищает иммунитет и здоровье. Нутриционист Шахназ Хусейн из Индии рассказала, как на нас влияют различные витамины.Витамин А. Играет важную роль в сохранении молодости кожи, поскольку способствует процессу регенерации клеток. Сохраняет кожу мягкой, гладкой и молодой, укрепляет иммунную систему, защищает здоровье и текстуру волос. А это тоже необходимо для нашего внешнего вида. Источниками витамина А является молоко, рыба, морковь, капуста, манго и некоторые другие продукты.Витамин B. Укрепляет и защищает здоровья кожи и волос. Восстанавливает здоровье волос и даже замедляет поседение. Сдерживает возрастные изменения. Можно получить этот витамин от цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей, из йогуртов и пивных дрожжей.Витамин C. Наиболее важен для иммунной системы, которая защищает нас от болезней. Также способствует выработке коллагена - основного строительного компонента нашей кожи. Сохраняет кожу упругой и эластичной, задерживают образование морщин. Много этого витаминов цитрусовых, в помидорах, в зелёных листовых овощах.Витамин D. Более всего необходим для здоровья костей и зубов. Большую часть этого витамина наш организм вырабатывает при воздействии солнца на кожу. Витамин регулирует и поддерживает минералы в крови, включая кальций. Помимо солнечных ванн витамин можно получить за счёт жирной рыбы, яиц и печени.Витамин Е. Богат антиоксидантами, сохраняющие молодость. Помогает насыщать ткани кислородом, сохраняет кожу гладкой и упругой. Значительное количество этого витамина в пищевых продуктах вроде яиц, печени, подсолнечного масла, миндаля, гороха, репы и зелёных овощей.