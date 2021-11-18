К каким последствиям приводит отказ от сахара

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Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова заявила, что отказ от употребления сахара приносит немалую пользу. Правда, из-за силы привычки сделать это очень сложно.Не первое десятилетие сахар называют белой смертью, поскольку он грозит не только прибавкой лишнего веса, но и другими серьезными проблемами со здоровьем. Но сахар входит в состав любимых сладостей, мы кладём его в чай и кофе, сахар содержится в сладких соках и газировке. Однако если человек решится заменить конфеты фруктами и сможет продержаться без сахара хотя бы неделю, то это приведёт к очень существенным положительным изменениям для здоровья.В частности, уже через два дня после отказа от сахара, по словам Татьяны Бочаровой, появятся заметные улучшения в пищеварительной системе. Кишечник начнёт функционировать лучше, наступит стабилизация настроения. Через неделю отказ от сахара отразится на коже, улучшится качество сна.Через месяц можно ожидать исчезновения некоторых объемов лишнего веса и стабилизации гормональной системы. Бочарова также отметила, что исключение сахара из рациона укрепит иммунитет. При этом сахар можно заменять некоторыми разновидностями искусственных подсластителей, хотя утверждается, что они не провоцируют чувства голода, так как как тоже увеличивают уровень глюкозы в крови.