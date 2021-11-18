Названы болезни, о которых сигнализирует утренний кашель

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Кашель с утра может быть симптомом болезней щитовидной железы и ЖКТ.Кашель по утрам проявляется при курении, аллергии и воспалении дыхательных путей, однако, это далеко не все причины, заявил врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, сухость и раздражение в горле могут свидетельствовать о самых разных заболеваниях.Если человек не курильщик, не аллергик и не страдает хроническими бронхитами и воспалительными процессами, причиной утреннего кашля могут быть проблемы с щитовидной железой, с желудочно-кишечным трактом. Это может быть хронический гастрит, потому что повышенная кислотность, избыток желудочного сока, вызывают ощущение сухости и першения в горле.«Так же это может быть связано с диабетом, потому что из-за повышенного сахара слизистые подсыхают, появляется кашель» —пояснил доктор Андрей Звонков.В редких случаях кашель может возникнуть из-за блюда или алкоголя. Например, после потребления слишком сухого риса в суши — он как наждак раздражает горло, в результате появляется ощущение першения.«Алкоголь, выпитый накануне, как правило, с утра тоже сильно сушит в горле, и появляются сухой кашель, першение и тошнота» —отметил Звонков.Одной из причин появления кашля может быть и работающий кондиционер, поскольку он зачастую чрезмерно сушит воздух.