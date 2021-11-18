Специалисты назвали 5 причин образования синяков на коже

Китайское издание Sina представило мнение специалистов о причинах появления синяков, которые образовались не в результате ударов. Спонтанное появление необычных синяков на коже может свидетельствовать о развитие опасных заболеваний.Синяк на коже образуется в результате разрыва подкожных кровеносных капилляров. Кровь под кожей сворачивается, а на поверхности кровоподтек выглядит как темно-фиолетовое пятно. Обычно оно исчезает через 2 недели.Если синяки на коже образовались не в результате удара, то существуют возможные опасные причины, на которые стоит обратить внимание и при необходимости обратиться к врачу.1. Синяки могут возникать при истончении стенок сосудов. В основном это происходит к старости. Сосуды теряют свою эластичность и это может привести к спонтанному разрыву.2. Люди с проблемами сердца подвержены образованию непонятных синяков. Это происходит из-за того, что в некоторых мелких сосудах образуется закупорки, в результате происходит разрыв капилляра и образуется синяк. Людям с подобными явлениями важно тщательно следить за свертываемостью крови.3. Нормальное количество тромбоцитов обеспечивает нормальную свертываемость крови. Это способствует сужению и восстановлению сосудов. Уменьшение количества тромбоцитов ведет к разжижению крови, что повышает риск развития кровотечения. От этого могут образовываться синяки на коже. Вирусные инфекции и онкологические заболевания могут вызвать уменьшение тромбоцитов.4. Отсутствие одного из факторов свертывания крови приводит к нарушению процесса свертываемости. Это явление опасно для жизни, так как может привести к внутреннему кровотечению. В этом случае организм начинает предупреждать через появление синяков на коже.5. Недостаток витамина К, который необходим для работы свертывающей системы крови, может привести к появлению синяков на коже.Частое появление беспричинных синяков, быстрое их разрастание по поверхности кожи может угрожать жизни человека, поэтому стоит немедленно обратиться к врачу. Это важно, если данный факт сопровождается болевыми ощущениями, темным стулом, головокружением, кровотечением из носа и другими необычными явлениями.Спонтанные кровотечения и связанные с этим синяки на коже могут нести наследственный характер. В этом случае важно проверить причину синяков у детей.