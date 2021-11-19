Специальная диета избавила мужчину от длительной мигрени
Страдавший от 72-часовых приступов мигрени на протяжении более чем 10 лет мужчина из США утверждает, что вылечился после изменений в рационе. Имя этого пациента не называется, но сообщается, что проблемы с головными болями появились у него 12 с половиной лет тому назад. Естественно, что за этот период он перепробовал абсолютно всё, что только может привести к выздоровлению, начиная от приёма лекарств и проведения медицинских процедур до йоги и исключения определенных продуктов из диеты.
Ничто ему не помогало, но когда врачи посоветовали перейти на питание, содержащее тёмные листовые овощи вроде капусты кале и шпината, то всего через три месяца симптомы исчезли. Это диета включает множество полезных нутриентов. Описывающие данный случай в журнале BMJ Case Reports врачи сообщают, что улучшение состояния мужчины объясняется повышенным уровнем противовоспалительных компонентов и антиоксидантов, которые содержатся в зелёных овощах.
С учётом центральной роли, которую играют окислительные процессы и воспаления в патофизиологии мигрени, весьма вероятно, что пациент достиг облегчение и избавился от хронических головных болей за счёт употребления именно фитонутриентов. Он придерживался диеты под названием ежедневное употребления продуктов с низким уровнем воспалений. До начала этого питания по десятибалльной шкале уровень головных болей он оценивал от 10 до 12. Через два месяца после диеты этот показатель упал всего до единицы, а через три месяца боли вообще исчезли.
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