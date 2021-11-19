Специальная диета избавила мужчину от длительной мигрени

60-летний мужчина страдал на протяжении 10 лет от мигреней, которые могли продолжаться по 72 часа подряд. Однако через несколько месяцев после перехода на специальную противовоспалительную диету он полностью поправился.Страдавший от 72-часовых приступов мигрени на протяжении более чем 10 лет мужчина из США утверждает, что вылечился после изменений в рационе. Имя этого пациента не называется, но сообщается, что проблемы с головными болями появились у него 12 с половиной лет тому назад. Естественно, что за этот период он перепробовал абсолютно всё, что только может привести к выздоровлению, начиная от приёма лекарств и проведения медицинских процедур до йоги и исключения определенных продуктов из диеты.Ничто ему не помогало, но когда врачи посоветовали перейти на питание, содержащее тёмные листовые овощи вроде капусты кале и шпината, то всего через три месяца симптомы исчезли. Это диета включает множество полезных нутриентов. Описывающие данный случай в журнале BMJ Case Reports врачи сообщают, что улучшение состояния мужчины объясняется повышенным уровнем противовоспалительных компонентов и антиоксидантов, которые содержатся в зелёных овощах.С учётом центральной роли, которую играют окислительные процессы и воспаления в патофизиологии мигрени, весьма вероятно, что пациент достиг облегчение и избавился от хронических головных болей за счёт употребления именно фитонутриентов. Он придерживался диеты под названием ежедневное употребления продуктов с низким уровнем воспалений. До начала этого питания по десятибалльной шкале уровень головных болей он оценивал от 10 до 12. Через два месяца после диеты этот показатель упал всего до единицы, а через три месяца боли вообще исчезли.