Диетолог выделил три наиболее полезных продукта для людей с диабетом
Выступив экспертом в телепрограмме о здоровье, Гинзбург выделил как три наиболее полезных продукта для людей с диабетом фасоль, гречку, имбирь.
Фасоль. Медики отмечают, что, специфическим образом усваиваюсь, она эффективно защищает от колебаний уровня сахара в крови, его повышения. Особенно полезна зеленая стручковая фасоль – ее потребление может обеспечивать профилактику заболевания сахарным диабетом 2 типа
Гречка. Продукт отличается обилием сложных углеводов, их переваривание облегчает течение диабета. Гинзбург указал на важное преимущество гречки – ее низкий гликемический индекс.
Имбирь. Ему присущ противовоспалительный эффект, способствующий в том числе улучшению чувствительности тканей организма к инсулину. По словам Гинзбурга,
«регулярное употребление имбиря в пищу стабилизирует течение сахарного диабета второго типа».
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