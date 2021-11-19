Диетолог выделил три наиболее полезных продукта для людей с диабетом

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Михаил Гинзбург посоветовал диабетикам употреблять, помимо прочего, гречку.Выступив экспертом в телепрограмме о здоровье, Гинзбург выделил как три наиболее полезных продукта для людей с диабетом фасоль, гречку, имбирь.Фасоль. Медики отмечают, что, специфическим образом усваиваюсь, она эффективно защищает от колебаний уровня сахара в крови, его повышения. Особенно полезна зеленая стручковая фасоль – ее потребление может обеспечивать профилактику заболевания сахарным диабетом 2 типаГречка. Продукт отличается обилием сложных углеводов, их переваривание облегчает течение диабета. Гинзбург указал на важное преимущество гречки – ее низкий гликемический индекс.Имбирь. Ему присущ противовоспалительный эффект, способствующий в том числе улучшению чувствительности тканей организма к инсулину. По словам Гинзбурга,«регулярное употребление имбиря в пищу стабилизирует течение сахарного диабета второго типа».