В Минздраве рассказали, как справиться с постковидным синдромом

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Постковидный синдром поражает каждого пятого.Возвращаться к привычной жизни после коронавирусной болезни очень тяжело. Она изрядно обессиливает организм и иммунную систему.Люди, перенесшие коронавирусную болезнь, все чаще жалуются на сохранение симптомов даже после заболевания. Это явление носит название постковидный синдром и поражает значительную часть населения.Что такое постковидный синдромПостковидный синдром – это симптомы, которым нельзя приписать конкретный диагноз. Они остаются в течение 5 – 12 недель после болезни и индивидуальны для каждого больного. Исследование, проведенное британскими учеными, доказывает, что каждый 5 больной коронавирусной болезнью сталкивался с симптомами постковида.Признакипродолжительное восстановление после болезни;наличие клинических симптомов COVID-19: слабость, упадок сил, длительный кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния, нарушение сна и сознания, тревожность, депрессия, головная боль, суставной синдром, выпадение волос, расстройства эндокринной системы и другие.Как быстро восстановиться после COVID-19К счастью, вы можете помочь своему организму быстрее выздороветь и укрепиться. Рекомендации могут изменяться в зависимости от течения заболевания и симптоматики, которые у каждого разные:Прежде всего, позаботьтесь о режиме сна и здоровом сбалансированном питании. Разместите в свой ежедневный график немного активности, несложных физических упражнений и прогулок на свежем воздухе, которые помогут поддерживать тело в тонусе. Также позаботьтесь и об активности мозга и восстановлении когнитивных способностей.Что касается клинических проявлений, то их следует лечить, как и обычные симптомы во время заболевания. Если у вас есть конкретные признаки, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Он поможет подобрать правильные препараты.И завершающий этап борьбы с постковидным синдромом – вакцинация, которая уменьшает риски попасть в больницу и потерять здоровье вследствие COVID-19.