Диабет: ученые приблизились на один шаг к излечению болезни

Команда из больницы и школы медицины Mount Sinai в Нью-Йорке обнаружила новую комбинацию двух классов лекарств, которые вместе «вызывают самый высокий уровень пролиферации, когда-либо наблюдаемый в бета-клетках взрослого человека - клетках поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, - без вреда для большинства других клеток в организме».Это привело к важному шагу на пути к лечению диабета, которое «восстанавливает способность организма вырабатывать инсулин».Выступая во время короткого видеоролика Mount Sinai Health System об открытии, Кортни Аккейфи, доктор наук, работающая над проектом, сказала:«Я очень рада быть частью этого замечательного прорыва. Мы смогли сделать большой скачок вперед в бета-клеточной и регенеративной медицине и идентифицировать агонисты рецептора GLP-1 как класс лекарств, которые могут синергически взаимодействовать с гармином и другими ингибиторами DYRK1A, вызывая очень высокий уровень пролиферации бета-клеток».Бета-клетки - это клетки, вырабатывающие инсулин. Никто не знает, почему это происходит, и иммунная система людей с диабетом 1 типа продолжает атаковать бета-клетки до тех пор, пока поджелудочная железа не становится неспособной вырабатывать инсулин.Люди с типом 1 должны вводить себе инсулин, чтобы компенсировать гибель своих бета-клеток. Аутоиммунные системы людей с диабетом 2 типа не атакуют бета-клетки. Вместо этого он характеризуется потерей способности организма реагировать на инсулин.Ученые обнаружили, что класс лекарств, которые уже используются миллионами людей во всем мире для лечения диабета, могут превратиться в мощный регенерирующий препарат бета-клеток, если использовать в присутствии гармина.«Итак, с этими лекарствами, если мы увеличим скорость репликации основных клеток до показателей, которые восстановят массу бета-клеток до нормального состояния, у вас будет достаточно бета-клеток, чтобы вылечить диабет».Следующие цели проекта - провести долгосрочные исследования на животных, которым пересажены бета-клетки человека.