10 признаков, выдающих в вас действующего алкоголика

Термин «действующий алкоголик» означает, что человек с алкогольной зависимостью все еще может выполнять свои повседневные задачи.Действующего или функционирующего алкоголика можно заметить не сразу. Многие страдающие алкоголизмом люди исключительно хорошо скрывают свое состояние – они могут работать, иметь семью, и со стороны часто кажутся вполне благополучными. Однако если человек страдает функциональным алкогольным расстройством, некоторые признаки, выдающие проблему, будут проявляться помимо его воли.Вот эти симптомы.От человека часто исходит запах алкоголя.Ослабевает контроль над частотой и количеством выпивки.Алкоголь прячется в разных местах, часто в необычных и неподходящих.Алкоголь запойно употребляется после выполнения трудной задачи, решения беспокоящей проблемы.Человек объясняет свою выпивку необходимостью расслабиться после работы, напряженного дня, или оценивает ее как награду за что-то хорошее, сделанное им.В условиях, когда отсутствует возможность выпить, становится раздражительным, тревожным, беспокойным, не может нормально спать.Происходит регулярное употребление алкоголя утром перед началом рабочего дня, или во внеурочное время, например, в обед (таким образом зависимые рефлексивно избегают симптомов алкогольной абстиненции).Человек всегда активно пьет на мероприятиях и предпочитает «загружаться» уже перед их посещением.Функционирующему алкоголику не нужна компания, чтобы выпивать и напиваться, он может делать это дома в одиночестве.В состоянии алкогольного опьянения он может полностью изменить свой характер: стать спонтанным и непредсказуемым, неряшливым, агрессивным.С трудом вспоминает события, произошедшие в состоянии сильного алкогольного опьянения.Как диагностировать алкоголизм самостоятельно? Для этого нужно самому себе задать вопросы и честно ответить.Когда вы пьете, можете ли вы контролировать количество потребляемого алкоголя, и пьете ли вы в умеренном количестве?Если вы хотите бросить или уменьшить употребление алкоголя, сможете ли вы поддерживать такое воздержание?Ответ «НЕТ» на оба этих вопроса означает, что человек страдает расстройством, связанным с употреблением алкоголя, которое он не может контролировать.