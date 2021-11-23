10 омолаживающих продуктов, которые нужны всем после 40 лет
Кожа — самый большой наш орган, и частенько на ней первой отражаются внутренние проблемы. Далеко не всегда лосьоны, кремы, маски и сыворотки способны помочь или как-то существенно исправить ситуацию. Не в силах они и перевесить плохое питание.
Исследователи пришли к выводу, что тусклый цвет лица и мелкие морщинки лучше поддаются не воздействию кремов или процедур в салонах красоты. Победить эти беды можно на кухне, при помощи фруктов и овощей. Хотите сиять? Вот 10 продуктов, которые смело можно назвать «антивозрастными».
1. Кресс-салат
Есть ли в нем польза? Еще какая! В нем содержатся:
кальций;
калий;
марганец;
фосфор;
витамины А, С, К, В-1 и В-2.
Кресс-салат действует практически как кожный антисептик, работающий изнутри. Он увеличивает циркуляцию и доставку минералов во все клетки организма, что приводит к усилению оксигенации кожи. Антиоксиданты, содержащиеся в витаминах А и С, могут нейтрализовать вредные свободные радикалы, помогая предотвратить возникновение морщин.
Просто добавьте кресс-салат в обычный зеленый салат из огурцов и помидоров! Эта невзрачная, на первый взгляд, травка также может помочь с пищеварением и поддержать щитовидную железу благодаря высокому содержанию йода (но будьте осторожны, если вам диагностировали гипертиреоз!).
2. Красный перец
Красный сладкий перец переполнен антиоксидантами – прекрасными противниками процесса старения. Помимо высокого содержания витамина С, полезного для производства коллагена, красные перцы содержат мощные антиоксиданты, называемые каротиноидами.
Каротиноиды — это растительные пигменты, отвечающие за ярко-красный, желтый и оранжевый цвета, их можно увидеть во многих фруктах и овощах. Они обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь защите кожи от вредного воздействия солнечных лучей, загрязнений и токсинов окружающей среды.
3. Папайя
Ее смело можно назвать суперфудом. Очень вкусным суперфудом, богатым разнообразными антиоксидантами, витаминами и минералами. Они, в свою очередь, способны помочь улучшить эластичность кожи и минимизировать появление заломов и морщин. В папайе есть следующие микроэлементы:
витамины А, С, К и Е;
кальций;
калий;
магний;
фосфор;
Широкий спектр антиоксидантов в папайе помогает бороться со свободными радикалами и может замедлить процесс старения. Папайя также содержит фермент папаин. Он обладает дополнительными антивозрастными свойствами и является одним из лучших природных противовоспалительных средств.
Так что да, употребление папайи (или использование продуктов, содержащих папаин) может помочь телу избавиться от мертвых клеток эпидермиса, оставляя нас с сияющей живой кожей!
4. Черника
Практически все знают, как полезна для нас черника. Причем, буквально для каждой клетки, от макушки до пяток. Так и есть — черника богата витаминами А и С, а также антиоксидантом, который называется антоцианином. Он и окрашивает чернику в глубокий красивый синий цвет.
Эти мощные антиоксиданты могут помочь защитить кожу от повреждений, вызванных солнцем, стрессом и загрязнением, смягчая воспалительную реакцию и предотвращая потери коллагена. Ешьте чернику при каждом удобном случае! В смузи, в йогурте, с капелькой меда или просто так.
5. Брокколи
Брокколи, вопреки репутации «унылого, но полезного овоща» — это тоже, своего рода, супер-еда. Прекрасное противовоспалительное и омолаживающее средство, в состав которого входят:
витамины С и К;
различные антиоксиданты;
клетчатка;
фолат;
лютеин;
кальций.
Нашему организму необходим витамин С для производства коллагена. А ведь это основной белок кожи, который придает ей упругость, структуру и эластичность! Питательный лютеин связывают с сохранением здоровья мозга, а также улучшением всасываемости витамина К и кальция. Они, в свою очередь, необходимы для здоровья костей и профилактики остеопороза.
В общем, не брокколи, а супергерой Капитан МегаКрестоцвет.
6. Шпинат
Шпинат, не слишком популярен в наших широтах, но, тем не менее, насыщен антиоксидантами донельзя. Он также содержит:
витамины А, С, Е и К;
магний;
железо;
лютеин.
Высокое содержание витамина С в шпинате повышает выработку коллагена, витамин А может способствовать красоте и силе волос. Витамин К уже не раз демонстрировал ученым свою способность снижать уровень воспаления в клетках.
7. Орехи
Многие орехи (особенно миндаль) являются отличным источником витамина Е. Тот способен помогать восстановлению тканей эпидермиса, сохранять влагу в коже и защищать ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
В грецких орехах содержатся противовоспалительные жирные кислоты омега-3, которые могут помочь:
укрепить клеточные мембраны кожи;
защитить от солнечного повреждения;
придать коже красивый блеск, сохранив ее естественный кожный барьер.
Орехи связывают со следующими положительными эффектами для здоровья:
Снижение риска сердечных заболеваний (грецкие орехи) и диабета 2 типа (фисташки).
Профилактика снижения когнитивных функций у пожилых людей (миндаль).
8. Авокадо
В авокадо много жирных кислот, которые борются с воспалением, а также способствуют гладкости и упругости кожи. Плоды содержат ряд важных питательных веществ, которые способны предотвращать негативные последствия старения. В их числе:
витамины К, С, Е и А;
витамины группы В;
калий.
Высокое содержание витамина А в авокадо может помочь нам избавиться от мертвых клеток кожи, способствуя естественному и бережному процессу эксфолиации. Изобилие каротиноидов помогает с блокированием токсинов и повреждений от солнечных лучей, и, как следствие, способствует защите от рака кожи.
И это не говоря о том, что его можно и просто намазать на лицо. Из мякоти авокадо получается прекрасная питательная маска, помогающая уменьшить покраснения и напитать верхние слои эпидермиса влагой.
9. Батат
Оранжевый цвет сладкого картофеля зависит от антиоксиданта, называемого бета-каротином, который – уже в организме — превращается в витамин А.
Витамин А восстанавливает эластичность кожи, способствует клеточному обмену и, в конечном итоге, делает ее мягкой и здоровой. Этот восхитительный корнеплод (не такой уж редкий в магазинах!) также является отличным источником витаминов С и Е. Они защищают кожу от вредных свободных радикалов и сохраняют сияющий цвет лица.
Батат можно запечь, пожарить, сделать пюре или даже намазать на тост!
10. Гранаты
Гранаты веками использовались в качестве целебного лекарственного плода. Буквально со времен Древней Греции!
Богатые витамином С и разнообразными мощными антиоксидантами, гранаты могут защитить наш организм от повреждения свободными радикалами и снизить уровень воспаления. Эти фрукты также содержат соединение под названием «punicalagins», сохраняющее коллаген в коже, а именно от него зависит скорость процесса старения.
Исследования также показали, что соединение под названием «urolithin», которое вырабатывается при взаимодействии гранатов с кишечными бактериями, может омолаживать клетки. Ученым даже удалось обратить вспять процесс старения мышц у крыс!
Сияющая молодая кожа — это прекрасно. Но помните: самое важное — это ваше самочувствие. Забота о теле, в первую очередь, означает заботу о хорошем здоровье. О том, как вы ощущаете себя после еды и сна. Не слишком ли много в вашей жизни стресса или тяжелых отношений? Ни щечки, ни глаза не засияют, если гранат вы едите после очередного скандала с токсичным родственником.
Отказ от фастфуда в пользу фруктов и овощей должен происходить от вашего желания позаботиться о себе. А не для того, чтобы жить тихо, оставив после себя красивый труп, вольно цитируя Наоми «Наше Все» Вульф.
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