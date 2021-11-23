10 омолаживающих продуктов, которые нужны всем после 40 лет

Нашему организму необходимы продукты, наполненные антиоксидантами, полезными для здоровья жирами, влагой и важными питательными веществами. От них кожа чувствует себя лучше всего и выглядит отлично.Кожа — самый большой наш орган, и частенько на ней первой отражаются внутренние проблемы. Далеко не всегда лосьоны, кремы, маски и сыворотки способны помочь или как-то существенно исправить ситуацию. Не в силах они и перевесить плохое питание.Исследователи пришли к выводу, что тусклый цвет лица и мелкие морщинки лучше поддаются не воздействию кремов или процедур в салонах красоты. Победить эти беды можно на кухне, при помощи фруктов и овощей. Хотите сиять? Вот 10 продуктов, которые смело можно назвать «антивозрастными».1. Кресс-салатЕсть ли в нем польза? Еще какая! В нем содержатся:кальций;калий;марганец;фосфор;витамины А, С, К, В-1 и В-2.Кресс-салат действует практически как кожный антисептик, работающий изнутри. Он увеличивает циркуляцию и доставку минералов во все клетки организма, что приводит к усилению оксигенации кожи. Антиоксиданты, содержащиеся в витаминах А и С, могут нейтрализовать вредные свободные радикалы, помогая предотвратить возникновение морщин.Просто добавьте кресс-салат в обычный зеленый салат из огурцов и помидоров! Эта невзрачная, на первый взгляд, травка также может помочь с пищеварением и поддержать щитовидную железу благодаря высокому содержанию йода (но будьте осторожны, если вам диагностировали гипертиреоз!).2. Красный перецКрасный сладкий перец переполнен антиоксидантами – прекрасными противниками процесса старения. Помимо высокого содержания витамина С, полезного для производства коллагена, красные перцы содержат мощные антиоксиданты, называемые каротиноидами.Каротиноиды — это растительные пигменты, отвечающие за ярко-красный, желтый и оранжевый цвета, их можно увидеть во многих фруктах и овощах. Они обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь защите кожи от вредного воздействия солнечных лучей, загрязнений и токсинов окружающей среды.3. ПапайяЕе смело можно назвать суперфудом. Очень вкусным суперфудом, богатым разнообразными антиоксидантами, витаминами и минералами. Они, в свою очередь, способны помочь улучшить эластичность кожи и минимизировать появление заломов и морщин. В папайе есть следующие микроэлементы:витамины А, С, К и Е;кальций;калий;магний;фосфор;Широкий спектр антиоксидантов в папайе помогает бороться со свободными радикалами и может замедлить процесс старения. Папайя также содержит фермент папаин. Он обладает дополнительными антивозрастными свойствами и является одним из лучших природных противовоспалительных средств.Так что да, употребление папайи (или использование продуктов, содержащих папаин) может помочь телу избавиться от мертвых клеток эпидермиса, оставляя нас с сияющей живой кожей!4. ЧерникаПрактически все знают, как полезна для нас черника. Причем, буквально для каждой клетки, от макушки до пяток. Так и есть — черника богата витаминами А и С, а также антиоксидантом, который называется антоцианином. Он и окрашивает чернику в глубокий красивый синий цвет.Эти мощные антиоксиданты могут помочь защитить кожу от повреждений, вызванных солнцем, стрессом и загрязнением, смягчая воспалительную реакцию и предотвращая потери коллагена. Ешьте чернику при каждом удобном случае! В смузи, в йогурте, с капелькой меда или просто так.5. БрокколиБрокколи, вопреки репутации «унылого, но полезного овоща» — это тоже, своего рода, супер-еда. Прекрасное противовоспалительное и омолаживающее средство, в состав которого входят:витамины С и К;различные антиоксиданты;клетчатка;фолат;лютеин;кальций.Нашему организму необходим витамин С для производства коллагена. А ведь это основной белок кожи, который придает ей упругость, структуру и эластичность! Питательный лютеин связывают с сохранением здоровья мозга, а также улучшением всасываемости витамина К и кальция. Они, в свою очередь, необходимы для здоровья костей и профилактики остеопороза.В общем, не брокколи, а супергерой Капитан МегаКрестоцвет.6. ШпинатШпинат, не слишком популярен в наших широтах, но, тем не менее, насыщен антиоксидантами донельзя. Он также содержит:витамины А, С, Е и К;магний;железо;лютеин.Высокое содержание витамина С в шпинате повышает выработку коллагена, витамин А может способствовать красоте и силе волос. Витамин К уже не раз демонстрировал ученым свою способность снижать уровень воспаления в клетках.7. ОрехиМногие орехи (особенно миндаль) являются отличным источником витамина Е. Тот способен помогать восстановлению тканей эпидермиса, сохранять влагу в коже и защищать ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.В грецких орехах содержатся противовоспалительные жирные кислоты омега-3, которые могут помочь:укрепить клеточные мембраны кожи;защитить от солнечного повреждения;придать коже красивый блеск, сохранив ее естественный кожный барьер.Орехи связывают со следующими положительными эффектами для здоровья:Снижение риска сердечных заболеваний (грецкие орехи) и диабета 2 типа (фисташки).Профилактика снижения когнитивных функций у пожилых людей (миндаль).8. АвокадоВ авокадо много жирных кислот, которые борются с воспалением, а также способствуют гладкости и упругости кожи. Плоды содержат ряд важных питательных веществ, которые способны предотвращать негативные последствия старения. В их числе:витамины К, С, Е и А;витамины группы В;калий.Высокое содержание витамина А в авокадо может помочь нам избавиться от мертвых клеток кожи, способствуя естественному и бережному процессу эксфолиации. Изобилие каротиноидов помогает с блокированием токсинов и повреждений от солнечных лучей, и, как следствие, способствует защите от рака кожи.И это не говоря о том, что его можно и просто намазать на лицо. Из мякоти авокадо получается прекрасная питательная маска, помогающая уменьшить покраснения и напитать верхние слои эпидермиса влагой.9. БататОранжевый цвет сладкого картофеля зависит от антиоксиданта, называемого бета-каротином, который – уже в организме — превращается в витамин А.Витамин А восстанавливает эластичность кожи, способствует клеточному обмену и, в конечном итоге, делает ее мягкой и здоровой. Этот восхитительный корнеплод (не такой уж редкий в магазинах!) также является отличным источником витаминов С и Е. Они защищают кожу от вредных свободных радикалов и сохраняют сияющий цвет лица.Батат можно запечь, пожарить, сделать пюре или даже намазать на тост!10. ГранатыГранаты веками использовались в качестве целебного лекарственного плода. Буквально со времен Древней Греции!Богатые витамином С и разнообразными мощными антиоксидантами, гранаты могут защитить наш организм от повреждения свободными радикалами и снизить уровень воспаления. Эти фрукты также содержат соединение под названием «punicalagins», сохраняющее коллаген в коже, а именно от него зависит скорость процесса старения.Исследования также показали, что соединение под названием «urolithin», которое вырабатывается при взаимодействии гранатов с кишечными бактериями, может омолаживать клетки. Ученым даже удалось обратить вспять процесс старения мышц у крыс!Сияющая молодая кожа — это прекрасно. Но помните: самое важное — это ваше самочувствие. Забота о теле, в первую очередь, означает заботу о хорошем здоровье. О том, как вы ощущаете себя после еды и сна. Не слишком ли много в вашей жизни стресса или тяжелых отношений? Ни щечки, ни глаза не засияют, если гранат вы едите после очередного скандала с токсичным родственником.Отказ от фастфуда в пользу фруктов и овощей должен происходить от вашего желания позаботиться о себе. А не для того, чтобы жить тихо, оставив после себя красивый труп, вольно цитируя Наоми «Наше Все» Вульф.