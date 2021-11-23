Брюссельская капуста обладает противораковым свойством

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Онлайн - издание Food News (Тайвань) опубликовало статью о пользе брюссельской капусты на организм человека. Брюссельская капуста содержит большое количество витаминов, минеральных элементов и полезных веществ. Также она оказывает антиоксидантный эффект и способствует защите от некоторых видов рака.Брюссельская капуста – представитель рода крестоцветных, не сильно распространена в кулинарии, но оказывает огромную пользу организму при правильном приготовлении. Если употреблять около 150 граммов брюссельской капусты в сутки, то в организм поступят: Витамины К, В6, С, фолиевая кислота, марганец, клетчатка и холин.Витамин К - обеспечивает работу свертывающей системы крови и укрепляет кости. Витамины В6 и С – укрепляют иммунитет и помогают организму правильно усваивать железо. Брюссельская капуста один из важных источников растительной клетчатки для организма. Последняя способствует нормальной работе кишечника.Ученые выяснили, что брюссельская капуста содержит сульфорафан – вещество, обладающее противораковым эффектом. Оно подавляет работу деацетилазы, которая способствует развитию опухолевых клеток различной природы. Если употреблять брюссельскую капусту чаще, то можно снизить риск развития онкологии толстой кишки, пищевода, яичников, печени, поджелудочной железы и простаты.Неприхотливое приготовление и простые условия хранения брюссельской капусты поможет людям включить ее в свой рацион, тем более, что она имеет много полезных свойств.