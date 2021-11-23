Почки: профилактика проблем
Почки выполняют ряд жизненно необходимых функций: они выводят токсины и шлаки из организма, нормализуют артериальное давление, контролируют компоненты, содержащиеся в крови. Почки без остановки перекачивают сотни литров крови сутки, транспортируют ее в чистом виде к внутренним органам и тканям. Подвергаясь таким серьезным нагрузкам, наши почки могут дать сбой.
Как поддержать работу почек
Люди среднего и преклонного возраста рано или поздно сталкиваются с дисфункцией почек. Еще бы: работая беспрерывно всю жизнь, этот орган с годами изнашивается. Поэтому необычайно важна профилактика проблемы почек (особенно в зрелые годы).
Рецепт для поддержки почек
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
пшено – 1 стакан,
вода питьевая – 3 стакана,
клюква свежая – 2 столовые ложки (на порцию),
зелень петрушки и укропа мелко нарезанная – 1 столовая ложка.
Как приготовить кашу для поддержки работы почек:
Пшено прорастить в течение двух дней. Если нельзя этого сделать, можно взять обычную крупу. Варим кашу без соли.
Добавляем в сваренное пшено указанные компоненты, старательно перемешиваем.
Употреблять кашу 1-2 раза в день в течение недели.
Важным условием поддержки почек является соблюдение диеты. Поэтому важно отказаться от:
жирного,
соленого,
мясного,
сладкого,
острого,
спиртных напитков.
1 раз в месяц устраиваем себе подобную разгрузочную диету, чтобы обеспечить «отдых» почкам и нормализовать их функцию.
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Добавил mamasha в категорию Разное
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