Почки: профилактика проблем

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Нормальная работа почек - необходимое условие выживания нашего организма. Почки выполняют ряд важнейших задач. Среди них - выведение продуктов жизнедеятельности из крови и поддержка соотношения солей и воды в организме. Как поддержать работу почек и обеспечить им здоровье?Почки выполняют ряд жизненно необходимых функций: они выводят токсины и шлаки из организма, нормализуют артериальное давление, контролируют компоненты, содержащиеся в крови. Почки без остановки перекачивают сотни литров крови сутки, транспортируют ее в чистом виде к внутренним органам и тканям. Подвергаясь таким серьезным нагрузкам, наши почки могут дать сбой.Как поддержать работу почекЛюди среднего и преклонного возраста рано или поздно сталкиваются с дисфункцией почек. Еще бы: работая беспрерывно всю жизнь, этот орган с годами изнашивается. Поэтому необычайно важна профилактика проблемы почек (особенно в зрелые годы).Рецепт для поддержки почекНам понадобятся следующие ингредиенты:пшено – 1 стакан,вода питьевая – 3 стакана,клюква свежая – 2 столовые ложки (на порцию),зелень петрушки и укропа мелко нарезанная – 1 столовая ложка.Как приготовить кашу для поддержки работы почек:Пшено прорастить в течение двух дней. Если нельзя этого сделать, можно взять обычную крупу. Варим кашу без соли.Добавляем в сваренное пшено указанные компоненты, старательно перемешиваем.Употреблять кашу 1-2 раза в день в течение недели.Важным условием поддержки почек является соблюдение диеты. Поэтому важно отказаться от:жирного,соленого,мясного,сладкого,острого,спиртных напитков.1 раз в месяц устраиваем себе подобную разгрузочную диету, чтобы обеспечить «отдых» почкам и нормализовать их функцию.