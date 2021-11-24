Что важно знать про паразитов

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Паразиты представляют серьезную опасность для нашего здоровья. Чаще всего они проникают в организм через пищу и воду, а также через контакт с зараженным человеком. Паразиты поражают кожу, ЖКТ, легкие, сердце, почки, желчные протоки, нервную систему.Почему паразитарные болезни опасны, как их выявить и есть ли меры профилактики.Живность внутри нас. Чем опасны паразиты и пять способов их подцепитьКак заражаются паразитами?Паразит – это многоклеточное существо, которому для поддержания своей жизнедеятельности и размножения нужны ресурсы другого организма, т.е. хозяина или носителя.В целом, есть два вида «взаимодействия» паразита и хозяина: промежуточный или постоянный. При первом типе паразиты используют организм хозяина только для размножения – личинки затем покидают его через органы выделения (например, малярийные плазмодии.) При втором типе паразит использует чужой организм как постоянную среду обитания – рождается, питается, размножается и умирает внутри хозяина.Паразитарные болезни – одни из самых распространенных: до 95% людей в мире хотя бы раз в жизни подхватывали паразитов, а России ежегодно регистрируется около 1,5 миллионов новых случаев заражения. Одна из причин такой распространенности – пути заражения. Самый частый вариант – через пищу и воду: так можно заразиться гельминтозом, кантариазом, различными миазами и т.д. Яйца паразитов находятся на поверхности продуктов или в воде, так что при несоблюдении правил гигиены легко проникают в наш внутренний мир.Однако паразиты еще и передаются, как вирус, через контакт с зараженным человеком – например, вши, блохи и прочие паразиты, поедающие кожу и волосы. Заразность – очень высока: достаточно, например, одного ребенка с вшами, чтобы спустя небольшое время заразился весь класс или вся группа в детском садике.А еще паразиты пробираются внутрь через мочеиспускательный канал, половые органы, кожу, в результате контакта с членистоногими (филяриатозы), через почву (немытое яблочко, подобранное с земли, может стать причиной анкилостомоза) и воздушно-пылевым путем – так передаются аскариды.Легче всего подцепить инфекцию летом.Почему они опасны?Казалось бы – живут себе и живут, всего двести лет назад вши вообще были у каждого первого. Однако паразиты – это вовсе не смирные соседи: они поражают не только кожу или ЖКТ, но и легкие, сердце, почки, желчные протоки, нервную систему. Последствия могут быть очень плачевны – скажем, клубок аскарид в кишечнике приведет к острой кишечной непроходимости, пузырь эхинококка в головном мозге - к эпилепсии, описторхи – к раку желчных протоков, а шистосомы - раку мочевого пузыря и прямой кишки.Паразиты поедают, помимо клеток кожи, мыщц, слизистых, еще и витамины А, С и железо, из-за чего развивается гиповитаминоз и железодефицитная анемия. Кстати, поедание клеток тканей тоже добром не заканчивается – из-за этого нарушается целостность слизистых оболочек. А еще паразиты выделяют токсины и отравляют организм, особенно, когда умирают и разлагаются прямо внутри. Наконец, паразитарные инфекции понижают уровень иммунитета, ослабляя нашу защиту против других болезней (что особенно опасно в период эпидемий).Чаще всего мы рискуем заразиться аскаридами – их яйца находятся на немытых фруктах, ягодах и овощах; лямблиями – они проникают в нас через грязные руки или воду; токсокарами – их разносят и щедро делятся со всеми уличные кошки и собаки.Как выявить паразитов?Увы, не все так очевидно, как в случае с вшами или блохами. Нередко паразиты вызывают симптомы, похожие на проявления других болезней. А поскольку паразиты могут захватить почти любые ткани и органы, то и число симптомов очень велико. Например, гельминтоз, который может поражать хоть кишечник, хоть легкие, в острой фазе вызывает лихорадку, кожную сыпь, мышечные боли и боли в животе. Возможны, в зависимости от того, какой орган поражен, диарея, сухой кашель, бронхоспазмы, одышка, увеличение печени и селезенки.Больше того - если не провести своевременное лечение, то паразитарная болезнь перейдет в хроническую фазу. Например, хронический кишечный гельминтоз вызывает расстройства желудка, боли, железодефицитную анемию и гиповитаминоз, а в перспективе грозит язвой желудка или кишечника.Поскольку симптомов очень много, как и видов паразитов, то для точной диагностики врачи направляют пациентов с подозрением на паразитарные болезни на исследование крови и кала.Анализ кала полезен потому, что паразиты в кишечнике откладывают яйца, которые затем оказываются в кале. Клинический анализ не только выявит поражение глистами, но и поможет опередить их вид (острицы, цепень и др.). Однако далеко не все паразиты обитают в кишечнике – а потому для диагностики важен и анализ крови.Продукты жизнедеятельности паразитов неизбежно попадают в кровь, что сказывается на ее составе. Общий анализ крови позволяет отследить эти изменения, а анализ крови на наличие антител к конкретным паразитам помогает установить их вид. Так врачи могут выявить заражение аскаридами, лямблиями, описторхисами, токсокарами и прочими микроорганизмами.Зачем все это делать и почему нельзя лечиться «по интернету» или, как бабушка завещала, методами народной медицины? Дело в том, что разнообразие паразитов очень велико, без точной диагностики, «на глазок» установить их вид невозможно. А без этого нельзя подобрать и лекарственные препараты. Врач назначит лекарство, установит график приема и дозировку, проконтролирует эффективность терапии, при необходимости скорректирует ее. В итоге паразитов удастся вывести без серьезных осложнений – тогда как самолечение или народные средства никогда не гарантируют, что вы во-первых, выбрали правильный препарат, а во-вторых – действительно полностью избавились от паразитов.Зато вы можете самостоятельно заниматься профилактикой паразитарных болезней. Она очень проста – соблюдение личной гигиены (мытье рук после туалета и улицы), тщательное мытье всех фруктов, ягод и прочих сельхозпродуктов, избегание контактов с уличными животными, следование правилам водной безопасности. Не пейте воду из открытых источников, не купайтесь там, где запрещено, следите, чтобы при купании вода не попадала в рот.