ТОП-8 причин преждевременного старения

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Вредные привычки мешают сохранить красоту и молодость.Диетолог Елена Кален перечислила основные причины преждевременного старения.По ее словам, тяжелый удар по организму наносит курение. Главную опасность представляют токсические соединения, которые подвергают кожу окислительному стрессу. В результате она становится сухой, появляются морщины.Еще одна причина — чрезмерное пребывание на солнце и частые походы в солярий. То и другое способствует проникновению в кожу ультрафиолетовых лучей, что приводит к преждевременному старению, отмечает специалист.С ранним проявлением признаков преждевременного старения также связаны недостаток сна, чрезмерное употребление кофе и алкоголя.«Алкоголь способствует обезвоживанию организма, что, как следствие, приводит к обвисанию кожи и чрезмерной сухости. Кофеин в избыточном количестве может иметь аналогичный эффект», — написала Елена Кален.Особенно внимательно следует следить за питанием. Прежде всего, необходимо исключить из рациона продукты с высоким содержанием сахара и рафинированные углеводы.Проблем со здоровьем может добавить и хронический стресс.«Постоянное напряжение, переживания и ежедневные волнения приводят к воспалению в нашем организме, не говоря уже о том, что стресс приводит к бессоннице. Гормоны стресса и молекулы, вовлеченные в развитие воспалительных сигнальных каскадов, приводят к преждевременному старению», — сообщила диетолог.