Чем COVID-19 опасен для беременных

Исследование показало, что заражённые коронавирусом будущие мамы в два раза чаще сталкиваются с мертворождениями. Риск собственной смерти в результате развития коронавирусной инфекции у них в 5 раз выше.Столкнувшиеся с коронавирусом будущие мамы имеют повышенный риск тяжелых осложнений, который только вырос после того, как на мир обрушился Дельта-штамм. Такова информация Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Опубликованный отчёт агентства в пятницу показал, что количество беременных, умирающих от COVID-19 в период господства Дельта-штамма, увеличилось пятикратно.До прихода этого штамма 5 из каждой тысячи будущих мам, заразившихся вирусом во время беременности, впоследствии уходили из жизни. Сейчас это число составляет 25 на каждую тысячу. Исследователи также выяснили, что ожидающие рождение ребёнка женщины, которые заразились к моменту родов, в два раза чаще сталкиваются с мертворождениями. CDC проанализировала смертность беременных в штате Миссисипи с марта 2020 по октябрь 2021. В этот период было установлено 15 смертей, связанных с коронавирусом. За этот же период среди беременных было зафиксировано 1 637 заражений.До прихода Дельта-штамма с марта 2020 по июнь 2021 среди беременных было 6 смертей или 5 на каждую тысячу. Но после наступления "индийского вируса" с июля по октябрь 2021 это количество выросло до 25 на каждую тысячу. Из 15 умерших беременных 14 имели какие-то сопутствующие заболевания, которые подвергали их особому риску осложнений. Ни одна из них не прошла через полную вакцинацию, лишь одна будущая мама успела получить первый компонент вакцины.