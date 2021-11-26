Счастье и стресс вызывают одинаковые проблемы с сердцем

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Медицинский журнал кардиологии The European Heart Journal (EHJ) опубликовал исследования, которые показали, что переживание счастья вызывает те же нарушения в сердечной деятельности, что и стрессовые ситуации.Было доказано, что во время стрессовой ситуации или страха сердце человека испытывает сильную нагрузку. Это проявляется в виде одышки, боли в груди, что может привести к ослаблению сердечной мышцы, а в ином случае и к остановке сердца.Ученые из Швейцарии собрали данные 500 человек из 9 стран мира. На момент исследования они испытывали стресс от какой-либо внешней проблемы. Например, утрата близкого человека, развод, несчастный случай и другие. Эти люди испытывали синдром разбитого сердца, что сопровождалось болезнью сердца на физиологическом уровне.Одновременно с этим ученые наблюдали за людьми, которые испытывали синдром счастливого сердца. Это сопровождалось большими эмоциями по причине радости, счастья, долгожданных событий. По кардиологическим измерениям у них были те же симптомы, что и при синдроме разбитого сердца.Исследователи сделали акцент, чтобы врачи также обращали внимание на синдром счастливого сердца у людей во время лечения больного. Было также установлено, что это характерно для женщин за 60 лет.Впервые синдром разбитого сердца или влияние негативных эмоций на работу сердца было зафиксировано в Японии в 90-х годах. Врачи утверждают, что во время сильных эмоциональных переживаний, нервная система человека приводит к нарушению работы сердца.